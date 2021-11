Fred Grim verbaasd over gebrek aan zelfvertrouwen Willem II'ers: 'Waarom?'

Fred Grim is eerlijk. Na de nederlaag tegen Sparta kwam de interlandbreak hem vorige week goed uit. Hij gaf de voetballers van Willem II een aantal dagen vrij, om daarna de draad weer op te pakken en vol frisse moed toe te werken naar een nieuw blok wedstrijden in de Eredivisie.

Na afloop van dat duel viel op meerdere plekken gewezen naar een gebrek aan zelfvertrouwen, tot verbazing van Grim. "Ja, dat verbaasde me echt. Omdat ik weet dat ik een positieve coach ben. Ik geef elke dag aan dat ze fouten mogen maken. Zeker bij trainingen. Daar leer je toch van? Natuurlijk, diegene die de minste fouten maakt is de beste. Zo is het. Maar als je ziet dat je op dit moment nog gedeeld zesde staat, waarom dan die stress?”

Willem II kende een fantastische start van het voetbalseizoen. De Tilburgse ploeg stond zelfs even tweede. Maar na de winst op PSV, eind september, werd er geen wedstrijd meer gewonnen. De nederlaag tegen Sparta, twee weken geleden, was qua resultaat én qua voetbal één van de dieptepunten.

Zelf ging de oefenmeester ook op zoek naar antwoorden. In zijn ogen heeft dit te maken met wat spelers gewend zijn. “Misschien dat vorig jaar nog een bepaalde invloed heeft. Maar ik vind het wel apart als mijn spelers erop wijzen dat het publiek begon te fluiten. Daar moet je je tegen vermannen. Als het publiek achter je gaat staan, krijg je vleugels. Als het publiek zich tegen je keert, wordt het lastiger. Of dit nou terecht of onterecht is, je zal ermee moeten omgaan.”

Sinds maandag is de focus op de uitwedstrijd tegen Heerenveen gegaan, waarbij er bijvoorbeeld goed is gekeken naar en gewerkt aan de restverdediging. “Dat is een woord van deze tijd. Die restverdediging moet goed zijn, dat gaat deze zondagmiddag ook heel belangrijk worden. Mensen denken daarbij dat je dan vier of vijf man achter de bal moet houden. Maar dat is het helemaal niet. We hebben ook met een restverdediging gestaan met vier verdedigers tegen een spits. Vier verdedigers tegen één spits! Dat houdt in dat er drie andere spelers vrij staan, ga maar tellen. Dan heb je een probleem. Het klinkt heel simpel, maar zo is het wel. Ik wil verdedigen met 'plus één'. Tegen één spits staan twee verdedigers.”

Grim heeft het over lef hebben, durven en een stukje gewoonte. “Het is typisch Nederlands, in andere landen lopen ze liever eerst achteruit.”

Communicatie is bij de manier van voetballen van Willem II heel belangrijk. “Je moet voorwaarden creëren voor jezelf, en daarmee ook voor het team. Je kan het makkelijker maken. Als Leeroy Owusu tegen Ché Nunnely zegt dat hij de binnenkant moet pakken, kan hij zelf iets meer de buitenkant pakken. Zegt hij niks en pakken ze allebei links, zijn we rechts de klos.”

Wat dat betreft ligt er wel een uitdaging voor Grim. “Je moet spelers echt motiveren om met elkaar te praten. Dat heeft ook wel een klein beetje te maken met de tijd waarin we leven. Tegenwoordig zit iedereen allemaal…”, zegt Grim terwijl hij zijn telefoon pakt, en doet alsof hij appt. “Het is de tijd. Ik zie het niet als negatief, laat dat duidelijk zijn. Maar we zijn veel minder met elkaar bezig.”

