'Coronamaatregelen vergelijken met de oorlog is enorm pijnlijk'

Erik van den Dungen van het Oorlogsmuseum in Overloon vindt het 'onnodig kwetsend' dat de coronamaatregelen in Nederland door sommigen worden vergeleken met de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Samen met veertien andere directeuren van oorlogsmusea in Nederland spreekt hij zich in een open brief hiertegen uit. De directeuren vinden de vergelijking pijnlijk omdat het het leed van eerdere generaties hiermee wordt gebagatelliseerd.

De vijftien directeuren die in de Stichting Musea en Herinneringscentra '40-'45 zitten hebben de brief samen opgesteld. Zij storen zich aan politici en demonstranten die de coronamaatregelen vaak vergelijken met de Jodenvervolging. Directeur Van den Dungen plaatste de brief onder meer op zijn LinkedIn en mocht de brief meteen verdedigen tegen een aantal reageerders.

Vriend-vijand-denken

Zo werd een aantal keer opgemerkt dat de vergelijking niet zozeer betrekking heeft op de oorlogsperiode, maar juist de periode voorafgaand. "Ze doelen dan op de jaren '30 waarin het nationaal socialisme opkwam en de vrijheden van Joden steeds meer werden ingeperkt", legt Van den Dungen uit. Er was steeds meer vriend-vijand-denken. Dit leidde uiteindelijk tot oorlog met daarin de Jodenvervolging.

Erik van den Dungen heeft wel begrip voor de zorgen en frustraties die er zijn. "Ik zie ook dat mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. De discussie raakt steeds meer verhit en verhard. Toch gaat wat mij betreft de vergelijking niet op. We leven nog steeds in een democratie waarin iedereen zijn mening kan uitspreken zonder gevangen genomen te worden of erger."

Scherpere tegenstellingen

"Het leed wat Joden is aangedaan is niet te vergelijken met de situatie nu", gaat Erik verder. "Het is compleet ongepast." Ook Jeroen van den Eijnde van Nationaal Monument Kamp Vught heeft de open brief ondertekend en ondersteunt de mening van zijn collega Erik.

"Daarnaast is het belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven", vindt Van den Eijnde. "Op het moment dat de discussie zo verhard dat we elkaar gaan mijden gaat het mis. je ziet in Amerika dat de tegenstellingen steeds scherper worden. Het vinden van oplossingen wordt dan steeds moeilijker. Wij geven vaak af op ons 'polderen' maar dat is een instrument dat je dan verliest."