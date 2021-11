Vier aanhoudingen na oproep tot rellen in Eindhoven, tientallen weggestuurd

Vier mensen zijn zaterdagavond aangehouden in het centrum van Eindhoven. Daar was de politie massaal op de been na oproepen van mensen op sociale media om te gaan rellen. Enkele tientallen mensen zijn weggestuurd.

De mensen die werden aangehouden, werden gearresteerd omdat ze geen ID-bewijs konden laten zien, omdat ze iemand beledigden en vanwege het verstoren van de openbare orde.

Tientallen mensen gevorderd te vertrekken

Vanwege de oproepen op sociale media om onrust te stoken in de stad, was de politie met wat extra bezetting zichtbaar en onzichtbaar aanwezig. Bovendien was een noodverordening van kracht in het centrum van Eindhoven. Zo’n veertig tot vijftig mensen werden door ME gevorderd te vertrekken en deden dit vervolgens ook.

"De nacht is ordelijk en rustig verlopen", laat een politiewoordvoerster weten. "De komende tijd houden we natuurlijk ogen en oren open."

Den Haag en Roermond

In andere gemeenten liep het zaterdagavond en -nacht wel uit de hand. In Den Haag moest de ME worden ingezet om de openbare orde te herstellen en werden negentien mensen aangehouden. In Roermond werden twaalf arrestaties verricht. Daar gooiden tientallen jongeren zwaar vuurwerk naar de politie, die in groten getale aanwezig was. Ook hier werd de ME ingezet.

Daarnaast was het onrustig in onder meer Urk, Utrecht, Katwijk aan Zee en Stein. In Amsterdam en in Rotterdam, waar het vrijdagavond volledig uit de hand liep, was zaterdag extra veel politie op straat.

