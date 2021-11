Man na ruzie van kademuur geduwd, verdachte aangehouden

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Bart Meesters/SQ Vision.

Aan de Buitenhaven in Den Bosch is zondagavond een man van de kademuur geduwd. Het slachtoffer viel meters naar beneden en raakte daarbij zwaargewond. Volgens de politie ging er een ruzie aan vooraf en is er een verdachte opgepakt.

Het incident gebeurde rond halfzeven. “Wij zaten aan de overkant wat te drinken toen het gebeurde. Mijn vriendin riep: “Hey! Ze hebben er één naar beneden geduwd", vertelt een getuige die anoniem wil blijven. Volgens de vrouw zijn de dader en het slachtoffer bekenden van elkaar en hadden ze een uur voor het incident al ruzie. Ze spreekt over Oost-Europeanen met drugs- en drankproblemen die vaak op de kade te vinden zijn. “We hebben ze ook al een keer uit elkaar gehaald.” De dader liep na zijn duw rustig weg en maakte naar de vrouwen een gebaar dat ze hun mond moeten houden, zegt de getuige. De verdachte werd even later aangehouden door de politie. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer werd met een brancard van een brandweervoertuig naar het straatniveau getild om te worden behandeld. Ook werd een traumahelikopter ingevlogen ter assistentie. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak.

