Man valt van kademuur na ruzie, verdachte aangehouden

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Bart Meesters/SQ Vision.

Aan de Buitenhaven in Den Bosch is zondagavond een man van de kademuur gevallen. Het slachtoffer viel meters naar beneden en raakte daarbij zwaargewond. Volgens de politie ging er een ruzie aan vooraf en is er een verdachte opgepakt.

Een politiewoordvoerder bevestigt dat diverse getuigen meldden dat het slachtoffer van de kademuur werd geduwd door de verdachte. Daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan. Het incident gebeurde rond halfzeven. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer werd met een brancard van een brandweervoertuig naar het straatniveau getild om te worden behandeld. Ook werd een traumahelikopter ingevlogen ter assistentie. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.