NAC overtuigt weer niet en speelt gelijk tegen Jong PSV

NAC is er voor de derde wedstrijd op rij niet in geslaagd een wedstrijd te winnen. Op bezoek bij Jong PSV kwam de ploeg maandagavond niet verder dan een gelijkspel. Met het punt schieten de Bredanaars niks op. NAC blijft steken op een twaalfde plaats en de play-offs zijn misschien wel verder dan ooit.

Eén punt uit de laatste twee wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Het zijn cijfers die niet bij NAC passen. De ploeg was op bezoek bij Jong PSV uit op revanche en wilde de weg omhoog weer inzetten.

Daar was in het begin van de wedstrijd weinig van te merken. NAC begon afwachtend en liet Jong PSV aan de bal. Het leverde het beloftenteam twee aardige kansen op via Dante Sealy en Yunus Bahadir. Na een klein kwartier voetballen werd NAC pas een beetje gevaarlijk via Kaj de Rooij en Ezechiel Banzuzi. Laatstgenoemde maakte zijn basisdebuut. Thom Haye was vanwege ziekte afwezig bij de uitploeg.

Lamme tegen de blinde

De mogelijkheden die genoteerd werden in de eerste helft mochten eigenlijk geen naam hebben. Het niveau van de wedstrijd was verschrikkelijk. Dat valt vooral NAC aan te rekenen. Ondanks dat de club een moeizaam jaar doormaakt mag er echt meer verwacht worden van de huidige selectie. Ook Jong PSV kon geen potten breken waardoor er een tamme wedstrijd ontstond.

Voetbal begint vaak ook met passie. Dat ontbrak bij de Bredase ploeg maandagavond. Natuurlijk zijn de omstandigheden niet optimaal. Een leeg sportpark De Herdgang waarbij je af zult vragen waarvoor je nog voetbalt. Maar het waren notabene de spelers zelf die ervoor zorgden dat de wedstrijd live op tv werd uitgezonden. De supporters thuis zullen alle moeite hebben gehad hun aandacht bij de wedstrijd te houden.

Niet luisteren

Het enige voordeel aan een leeg stadion is dat je hoort wat spelers tegen elkaar zeggen. Wat maandagavond opviel is dat de spelers van NAC totaal niet naar elkaar luisteren. Er waren meerdere momenten waarop aanwijzingen van teamgenoten niet werden uitgevoerd. Een voorbeeld was Ralf Seuntjens die naar Jethro Mashart riep dat hij door kon stappen. De linksback hoorde het wel, maar hij bleef stokstijf op zijn positie staan. Tot ergernis van de routinier.

Over het niveau van de tweede helft valt ook geen positief woord te zeggen. De negentig minuten konden haast schriftelijk afgedaan worden. Toch had NAC ook niet het geluk aan de zijde. De Rooij raakte twee keer de lat. Het waren de enige échte doelpogingen van NAC.

Geen excuses

Gescoord werd er niet meer waardoor NAC voor de derde wedstrijd op rij niet wist te winnen. Een dramatische reeks tegen tegenstanders die in het rechterrijtje bivakkeren. Over een mogelijke plek in de nacompetitie aan het einde van het seizoen zal voorlopig niemand praten in Breda en omstreken. Eerst moet het lek boven komen.

Het excuus van een jonge selectie is te makkelijk. Met spelers als Ralf Seuntjens, Kaj de Rooij, Nick Olij, Danny Bakker en Dion Malone mag er veel meer gevraagd worden dan een twaalfde plek op de ranglijst.

LEES OOK: Cadeautje voor supporters: wedstrijd NAC live op tv omdat spelers betalen