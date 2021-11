Onrust in Roosendaal: 15 jongeren opgepakt, basisschool dicht door brand

Foto: Christian Traets/SQ Vision. Bij De Gezellehoek woedde brand (Foto: Christian Traets/SQ Vision). Een busje werd in brand gestoken (Foto: Christian Traets, SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Christian Traets/SQ Vision.

Basisschool De Gezellehoek in Roosendaal is maandag gesloten. Dat meldt de directie via de app Parro. In de school woedde zondagavond een brand, waarschijnlijk veroorzaakt door vuurwerk.

De Gezellehoek ligt dicht bij de wijk Langdonk, waar het zondagavond onrustig was. Net als vorig jaar zorgden jongeren de hele avond voor vuurwerkoverlast. Ook werd een busje in brand gestoken. Volgens de politie zijn er 15 aanhoudingen verricht. De politie en ME waren in groten getale aanwezig rondom het veld tussen de Evelindeflat en winkelcentrum Lindenburg. Toegangswegen naar de wijk werden afgesloten om te voorkomen dat andere relschoppers zich bij de bestaande groep kon aansluiten. 'Harde aanpak'

De gemeente Roosendaal heeft geen enkele trek in een herhaling van de ellende die hangjongeren vorig jaar in de wijk veroorzaakten. “We hebben in het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in preventie en jongeren. Helaas is er een harde kern relschoppers die niet van gezag wil weten. Zij komen nu van een hele koude kermis thuis", aldus burgemeester Han van Midden. "In Roosendaal gaan wij voor een lik op stuk aanpak. Met goede mensen kunnen we alle kanten op, maar deze mensen kunnen rekenen op een harde aanpak." De gemeente plaatse deze week ook al extra hekken rondom het winkelcentrum. Schade verhalen

Politiechef Lisette van Os is tevreden met de politie-inzet van zondagavond. “Een goede voorbereiding was het halve werk. Roosendaal heeft vorig jaar voldoende te verduren gehad.” Viviane de Hommel, gebiedsofficier van justitie: “De inzet van politie en ME was succesvol, maar nu moeten we doorpakken. Het OM gaat inzetten op het vervolgen van de verdachten en het verhalen van de schade die zij hebben aangericht.” LEES OOK:

Vuurwerkoverlast in beruchte Roosendaalse wijk, diverse aanhoudingen

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.