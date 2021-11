Vuurwerkoverlast in beruchte Roosendaalse wijk, diverse aanhoudingen

De politie en ME bij de Evelindeflat in Roosendaal. vergroot

Niet alleen in Tilburg, maar ook in Roosendaal heeft de politie het zondagavond druk met jongeren die vuurwerk afsteken. In de wijk Langdonk, dat op dat vlak inmiddels een bedenkelijke reputatie heeft opgebouwd, is de politie en ME in groten getale aanwezig.

“Het waren er een stuk op 30. Ze zijn er weer vroeg bij", zucht een bewoner van de Evelindeflat. Hij heeft vanuit de flat een uitstekend overzicht op het veld waar de jeugd zich verzamelt. “Alsof het was afgesproken, want om 20.00 uur ging het weer los. Het is om knettergek van te worden.” Volgens de politie zijn er aanhoudingen verricht wegens het verstoren van de openbare orde. Verdere details werden nog niet prijsgegeven. Hekken

Langdonk was vorig jaar rond deze tijd het decor van dagenlange vuurwerkellende. De gemeente plaatste afgelopen week hekken rond winkelcentrum Lindenburg. Die moeten bewoners en winkeliers beschermen als het dit jaar opnieuw uit de klauwen loopt. De gemeente hoopt met de hekken de vluchtwegen van relschoppers te beperken. De politie kreeg vorig jaar moeilijk grip op de relschoppers omdat die in de wijk alle kanten op kunnen. “Die hekken stonden vanavond gewoon open hoor", zegt de ooggetuige. “Het is weer het bekende kat-en-muisspel. De jongeren worden ook geholpen door hun vriendinnetjes. Die staan op straat wel lief te lachen, maar spelen gewoon de uitkijk.” Brand

Iets verderop in Roosendaal, in de wijk Kroeven, ontstond eerder op de avond al brand bij basisschool De Gezellehoek. Waarschijnlijk ontstond die door een vuurwerkbom. LEES OOK:

Tientallen jongeren steken vuurwerk af in park Tilburg: 'Zware explosies' Hekken moeten nieuwe vuurwerkrellen in Roosendaal voorkomen

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.