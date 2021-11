Rust lijkt teruggekeerd in Tilburg en Roosendaal

Foto: Christian Traets/SQ Vision vergroot

De rust is teruggekeerd in Tilburg. Eerder zondagavond waren daar tientallen jongeren met (zwaar) vuurwerk op de been in het Sint Pieterspark. De politie kwam met veel eenheden ter plaatse. Ook in Roosendaal lijkt na een onrustige avond met veel vuurwerk de rust enigszins hersteld.

In Tilburg ging het rond acht uur zondagavond los met veel zwaar vuurwerk in het Sint Pieterspark. Buurtbewoners voelden de grond trillen. De politie was met veel eenheden aanwezig.

"Ze spreken jongeren aan op hun gedrag. Dat werkt goed."

Volgens burgemeester Theo Weterings is de massale aanwezigheid van agenten erg nuttig. "Ze spreken jongeren aan op hun gedrag, en dat werkt goed." Dat zag ook een getuige die in het Sint Pieterspark was zondagavond. "Agenten hebben jongeren aangesproken, met de boodschap: 'Wegwezen hier, of je wordt aangehouden'. Daar luisterde iedereen wel naar." De jongeren verspreidden zich daarop in de wijk. Roosendaal

Ook in Roosendaal lijkt de rust terug te keren, zegt een woordvoerder van de gemeente. Net als een woordvoerder van de politie, die meldt dat het volgens hem iets aan het kalmeren is in de stad. Volgens onze verslaggever wordt er her en der nog vuurwerk afgestoken in de wijk Langdonk. Ook zijn er nog wat groepjes jongeren op straat. Helemaal rustig werd het niet: even na elf uur 's avonds werd een bus in brand gestoken aan de Langdonk. Volgens buurtbewoners liepen jongens met zaklampen op hun telefoon richting de bus en volgde er niet veel later een enorme knal.

"Om acht uur ging het los."

Eerder op de avond was er een brand in een basisschool aan de Rodenbachlaan in Roosendaal. Mogelijk is daar een vuurwerkbom naar binnen gegooid. In de wijk Langdonk zagen buurtbewoners een kat-en-muisspel tussen jongeren met vuurwerk en een aantal ME-busjes. Zo'n dertig jongeren hadden zich verzameld op het grasveld voor de Evelindeflat. "Om acht uur ging het los", vertelde een bewoner daar. Er zijn een paar aanhoudingen verricht, wegens het verstoren van de openbare orde. Verdere details wilde de politie nog niet kwijt. LEES OOK: Vuurwerkoverlast in beruchte Roosendaalse wijk, diverse aanhoudingen Tientallen jongeren steken vuurwerk af in park Tilburg: 'Zware explosies'

