Tientallen jongeren steken vuurwerk af in park Tilburg: 'Zware explosies'

In het Sint Pieterspark in Tilburg is het zondagavond onrustig. Tientallen jongeren zijn er bij elkaar gekomen om vuurwerk af te steken. Ook zijn prullenbakken vernield. De politie is in de buurt aanwezig.

In de buurt melden verschillende wijkbewoners harde knallen te horen. "Zwaar vuurwerk en heel zware explosies", zegt een buurtbewoner. "De zware trillingen zijn te voelen."

'Sfeer is grimmig'

Volgens een woordvoerder van de politie is het onduidelijk hoeveel jongeren zich precies verzameld hebben in het park. "Ik hoor geluiden van tussen de dertig en honderd personen. De waarheid zal ergens in het midden liggen." Ze bevestigt dat er meerdere eenheden van de politie de wijk in zijn gegaan. "Naar ons idee wordt het al wat rustiger nu." Voor zover bekend is er niemand aangehouden.

Een getuige meldt dat zo'n honderd jongeren een goede schatting lijkt. "De sfeer is grimmig." Volgens hem kwamen de jongeren ineens van alle kanten naar het park om vuurwerk af te steken. Ook zijn er prullenbakken vernield. "Toen de politie kwam is er nog een fakkel naar agenten gegooid. Maar van echte rellen is geen sprake."

Snapchat

Op het moment dat meer politieauto's op het vuurwerk afkwamen, verspreidden de jongeren zich de wijk in.

Eerder dit weekend ging er een bericht rond op sociale media, waar demonstranten werden opgeroepen naar het Sint Pieterspark in Tilburg te komen: 'Anti-vuurwerkverbod en 2G'. "Neem zoveel mogelijk vuurwerk en vrienden mee."

