Eindhovense burgemeester klaar met relschoppers: 'Ronduit zielig gedrag'

Hij heeft gezien hoe het in Rotterdam volledig uit de hand liep en ook de avondklokrellen van januari stonden nog vers op het netvlies: de Eindhovense burgemeester Jorritsma nam zaterdagavond geen enkel risico toen opnieuw rellen dreigden in de binnenstad. Voor zondagavond verwacht hij geen oproer.

Ondanks dat het een relatief rustige avond bleef in het Eindhovense, heeft Jorritsma geen goed woord over voor de potentiële relschoppers. "Boos is een understatement. We zijn met man en macht bezig om corona in goede banen te leiden, we zitten in een gezondheidscrisis. We zien dat scholen gesloten worden, dat de horeca al maanden getroffen wordt. Dus we moeten zorgen dat we dit virus onder controle krijgen. En dan passen dit soort uitingen daar niet bij."

En dus bracht hij zaterdagavond een grote politiemacht op de been, om preventief in de stad aanwezig te zijn. Ze controleerden identiteitsbewijzen en hebben enkele tientallen mensen weggestuurd uit de stad. "Zaterdagavond heeft de politie hier 50 tot 60 vorderingen gedaan, mensen die de stad moesten verlaten. Mensen die niet voor het voetbal of de horeca naar de stad waren gekomen, maar die wisten: misschien is er vanavond wat te 'feesten'. Die zijn doelbewust gekomen om relletjes te trappen."

Van begrip voor de frustratie of de onmacht van relschoppers is dan ook weinig sprake. "Ik ben er helemaal klaar mee. We zijn een verwend land. Een land dat nu in een crisis zit, maar ondanks die crisis gaat het ons ongelooflijk goed, persoonlijke uitzonderingen daargelaten. We zouden ons diep moeten schamen voor hoe we met elkaar omgaan in deze crisis."

De Eindhovense burgemeester verwacht dat het zondagavond rustig zal blijven in zijn stad. "Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat het onrustig wordt." Wat niet wil zeggen dat er niet wordt uitgekeken: "We staan altijd paraat, altijd op scherp. We zijn niet naïef." Het zou goed zijn als de hulpdiensten vanavond niet in Eindhoven actief hoeven zijn. "Want er zit een keer een eind aan de inzet van politie, brandweer en ambulances. Die staan 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar."

