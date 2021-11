Grote problemen op A2 na ongelukken vrachtwagens: 1 gekanteld, 1 uitgebrand

Er zijn maandagochtend grote problemen op de A2. Op de weg van Den Bosch richting Utrecht kantelde zondagnacht een vrachtwagen die kippen vervoerde en op de weg van Utrecht richting Den Bosch brandde een vrachtwagen uit. De A2 is in beide richtingen dicht.

De vrachtwagen met kippen kantelde bij Kerkdriel. Ook de uitgebrande vrachtwagen staat daar.

Op tijd weg

Volgens een correspondent kwam de melding over de uitgebrande vrachtwagen als eerste binnen, rond kwart voor vier 's nachts. De bestuurder van deze truck slaagde erin zijn vrachtwagen op de vluchtstrook neer te zetten en op tijd uit de truck te komen. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Deze vrachtwagen vervoerde plastic bolletjes.

Het ongeluk aan de andere kant van de weg zou ontstaan zijn doordat een vrachtwagenchauffeur plotseling begon te remmen. De vrachtwagenchauffeur die daar achter reed, die kippen vervoerde, botste vervolgens tegen deze truck en kantelde. De ravage op de weg is groot, maar er zou niemand gewond zijn geraakt.

Omleidingen

Er zijn omleidingen ingesteld. Verkeer richting Utrecht wordt via Waalwijk geleid, over de A59, de A27 en de A15. Verkeer dat van Utrecht richting Den Bosch wil rijden, wordt via Gorinchem en Breda geleid over de A15, de A27 en de A59.

Vanwege al dit omrijdende verkeer ontstonden ook hier flinke files. Met name op de wegen richting het noorden. Op de A59 van Waalwijk richting knooppunt Hooipolder bedroeg de vertraging volgens de ANWB rond halfacht ruim een uur en op de A27 van Oosterhout naar Werkendam ruim drie kwartier.