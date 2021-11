Coronanieuws: 3511 nieuwe coronabesmettingen erbij in Brabant

15.58

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 23.066 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het op een na hoogste aantal ooit. Afgelopen donderdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zo'n 23.600 positieve tests. Het RIVM kreeg in de afgelopen dag 29 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting is overleden.

In de afgelopen zeven dagen zijn 151.196 besmettingen bevestigd. Dat is het hoogste weektotaal ooit. Ook overleden er die week 247 coronapatiënten. Dat zijn 35 mensen per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 12 maart.