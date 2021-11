'Patiënten liggen in ziekenhuisbedden op de gang, code zwart komt dichtbij'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Tanja van Roosmalen ziet code zwart in de ziekenhuizen steeds dichterbij komen

"Patiënten liggen in ziekenhuisbedden op de gang en zorgpersoneel valt oververmoeid uit", dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) Tanja van Roosmalen zondag in het praatprogramma KRAAK. van Omroep Brabant. Ze maakt zich ernstig zorgen over de oplopende coronabesmettingen. "Er wordt laconiek met de coronamaatregelen omgesprongen omdat mensen coronamoe zijn. Wij zijn ook moe."

Tanja is naast voorzitter van de NVSHV ook verantwoordelijk voor de roosters van de Spoedeisende Hulp van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. "Mijn zorgverlenershart bloedt. De zorg is nog steeds goed, maar het begint wel aan alle kanten te piepen en te kraken. We hebben de eerste patiënten al gehad die in bedden op de gang liggen. Er zijn ook ambulances geweest die hun patiënt in de ambulance moesten houden tot er plek was", legde Van Roosmalen uit.

"De helft van de nieuwe patiënten is coronaverdacht."

De Spoedeisende Hulp is het voorportaal voor de verpleegafdeling en de intensive care. "Ik sprak een collega in Limburg die vertelde dat de helft van de patiënten die binnenkomt coronaverdacht is. Dat is extra intensief want het personeel moet in speciale kleding gestoken worden en de patiënt moet afgezonderd blijven van anderen. Dan begint het op te stroppen en is er een slechtere doorstroom waardoor het systeem gaat haperen bij een continu hoog aanbod van patiënten."

"Ik ben blij met het vuurwerkverbod, we kunnen er niets meer bij hebben."

Van Roosmalen is dan ook blij dat er door het demissionaire kabinet een vuurwerkverbod is afgekondigd voor oud op nieuw. "We kunnen het er gewoon niet bij hebben. Alles wat er nu bij komt is te veel."

"Code zwart komt erg dichtbij."

Bovendien is het ergste leed voor de ziekenhuizen nog niet geleden. "De coronabesmettingen zijn nooit eerder zo hoog geweest. Gelukkig zijn velen gevaccineerd maar toch eindigen er mensen over twee weken in onze ziekenhuizen. Er komt dus hoe dan ook nog een lading patiënten aan. Ik hoop dat we het hoogtepunt gehad hebben en dat de maatregelen zin hebben anders komt code zwart voor de ziekenhuizen erg dichtbij." Zaterdag werden voor de vijfde dag op rij meer dan 20.000 coronabesmettingen gemeld. In Brabant ging het om 3750 positieve testen. LEES OOK: Ziekenhuispersoneel psychisch onder druk: ‘Waar stopt deze coronagolf?’

