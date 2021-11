Coronanieuws: 'Ik accepteer geen geweld onder het mom van ontevredenheid'

07.24

De stemming onder consumenten in Nederland is deze maand flink verslechterd. Volgens het CBS werden Nederlanders zowel somberder over het algehele economische klimaat als over hun eigen financiële situatie. Dit mede vanwege de oplopende prijzen. De graadmeter kwam voor november uit op -19 tegen -10 in oktober. Daarmee is het vertrouwen weer terug op het niveau van februari dit jaar, toen Nederland nog in een grote coronalockdown verkeerde.