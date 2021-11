Coronanieuws: kabinet wil 2G in horeca en bij evenementen

16.07

Het is nog steeds heel druk bij het afsprakennummer van de GGD voor een coronatest. Dat meldt GGD GHOR Nederland. Het kan daardoor moeilijk zijn om een test in te boeken, zeker voor mensen die daar niet ver willen of kunnen reizen.

"Mensen kunnen helpen door later op de dag een afspraak te maken", laat de woordvoerster van de gezondheidsdienst weten. "Online is het in de avond en op de vroege ochtend rustiger. In principe is er voor iedereen plek", voegt ze eraan toe.