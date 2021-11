'Erger is voorkomen, relschoppers waren van alles van plan in Roosendaal'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1

In Roosendaal is zondagavond veel erger voorkomen. Dat stelde burgemeester Han van Midden maandagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. Relschoppers stichtten brand in een school en staken een auto in brand. "De relschoppers waren hier van alles van plan en daar hebben we gelukkig een stokje voor kunnen steken."

Ook vorig jaar was het rond deze tijd erg onrustig in Roosendaal. "Maar nu waren we beter voorbereid", benadrukte Van Midden. Echter: "De schade aan de basisschool en aan een auto is natuurlijk al veel te veel. Ook qua emotionele schade."

"Relschoppers kunnen hun borst natmaken."

De burgemeester prijst het goede teamwork van de politie, de gemeente en het OM zondagavond, waardoor voorkomen werd dat de situatie in de wijk Langdonk nog verder uit de hand liep. "Want mensen hadden allerlei objecten in het hoofd om bij te gaan rellen", vertelt van Midden. "Brandstichten, vuurwerkoverlast veroorzaken, enzovoorts. Daar hebben we bovenop gezeten. Ze waren verrast over de hoeveelheid politie die rondliep door de wijk." Vijftien relschoppers werden aangehouden. "Dat worden er mogelijk de komende dagen nog meer", vertelde Van Midden. Hij wijst daarbij op camerabeelden waar de relschoppers opstaan. "We gaan nog verder rechercheren. Ze kunnen hun borst nat maken."

"In Roosendaal is het gezag wakker, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Wij laten ons niet kisten."

Van Midden heeft het over een 'harde kern van relschoppers die het nodig vindt om het gezag te tarten'. "Voor hen heb ik maar één boodschap: in Roosendaal is het gezag wakker, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Wij laten ons niet kisten." Na de rellen die eind vorig jaar plaatsvonden in de stad, heeft de gemeente volgens de burgemeester 'ongelofelijk veel geïnvesteerd in preventie en in de jeugd'. "We hebben hen allerlei voorzieningen gegeven. Je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben er een programma op gedraaid. Echt, aan de gemeente heeft het niet gelegen afgelopen jaar. Er is echt heel veel gedaan."



Toch ging het opnieuw mis: "Het hele issue is dat de samenleving enorm onder spanning staat. Dat merk je zelfs als je gewoon buiten loopt of een winkel binnenloopt. Die spanning zit in de hele samenleving." De situatie is volgens hem heel erg kwetsbaar. "En ook gevaarlijk, want daardoor gaan mensen gekke dingen doen." LEES OOK: Rust teruggekeerd in Tilburg en Roosendaal na avond vol vuurwerkoverlast Onrust in Roosendaal: school dicht na brand, 15 jongeren opgepakt

