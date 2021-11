Willy en René: 'Deze invallers horen bij de eerste elf van PSV'

Willy van de Kerkhof heeft afgelopen weekend weer eens echt genoten van 'zijn' PSV. De middenvelder van weleer zag hoe de Eindhovense ploeg ondanks diverse invallers overtuigend afrekende met subtopper Vitesse. Vooral in het eerste halfuur voetbalde PSV indrukwekkend. "De invallers hebben laten zien dat zij misschien wel bij de eerste elf horen", knikt broer René.

"Ik vond het een heerlijke wedstrijd", vertelt Willy in de Willy & René-podcast van Omroep Brabant. "Misschien was dit wel de beste eerste helft van het seizoen. Als je vanuit dit principe voetbalt en Cody Gakpo komt terug van zijn blessure, dan die ik het weer zonnig in."

Ook René noemt de overwinning op Vitesse verdiend. "Alleen de tweede helft was minder. Toen ging Vitesse op een andere manier voetballen en kreeg ook die ploeg mooie kansen. Vitesse is ook echt geen slechte ploeg, maar scoorde zaterdag niet. Ditmaal stond Joël Drommel goed te keepen."

Juiste beslissing

PSV begon tegen Vitesse zonder de geblesseerde Jordan Teze, Cody Gakpo, Noni Madueke en Eran Zahavi en miste ook nog Philipp Max, die het coronavirus heeft. Aanvoerder Marco van Ginkel was gepasseerd.

"Ik vond dit wel een juiste beslissing", vertelt René. "Van Ginkel speelde de laatste weken een beetje minder en hij kan nu eenmaal niet alle duels spelen. Dat is de realiteit, na zijn zware blessure."

'Ik ben het nog steeds niet eens met wisselbeleid Roger Schmidt'

De basisspelers werden vervangen door Carlos Vinícius, Mauro Júnior, Armindo Bruma, Erick Gutiérrez en Ritsu Doan. "Ik ben het nog steeds niet eens met het wisselbeleid van Roger Schmidt", reageert René. "Maar dit heeft goed uitgepakt."

Willy vond Vinícius een openbaring zaterdag. "Ja, ik vond hem goed! Ik denk dat hij de druk van Zahavi nu niet meer voelt, omdat hij weet dat de Israëliër nu twee maanden geblesseerd is. Dat werkt bevrijdend bij Vinícius. Bij die tweede goal, van Armindo Bruma, legde hij de bal verschrikkelijk mooi terug. Een dikke voldoende!"

Het spel van doelpuntenmaker Bruma leverde nog een aardige discussie op tussen de broers.

René: "Het was een fantastisch doelpunt van Bruma, maar verder heb je hem niet gezien."

Willy: "Jawel, jawel! Hij heeft het vuile werk ook goed opgeknapt. Hij was regelmatig in de verdediging te zien, op de linksbackpositie. Hij werkte zich uit de naad."

René: "Hij kan mij niet bekoren, absoluut niet."

Willy: "Je moet hem ook niet vergelijken met jouw niveau van vroeger, maar plaatsen in deze tijd. Hij deed het prima."

De beste invaller

Over de beste invaller aan PSV-zijde waren de ex-internationals het wel eens. "Mauro, als linksback", benadrukt Willy. "Hij had goede intercepties en kwam ook snel mee op. Op deze positie heeft hij veel meer ruimte om dat te doen dan als middenvelder. Hij heeft ook een goede conditie. Ik vond ook hem een openbaring."

"Ik ga daarin met je mee", knikt René. "Net zoals Gerrie Deijkers in onze tijd, het was ook een goede zet om hem als aanvaller om te turnen tot back."

