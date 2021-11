Hypotheekschuld? Gemeente helpt gedwongen verkoop te voorkomen

Archieffoto vergroot

Hypotheekverstrekkers gaan voortaan betalingsachterstanden van Tilburgse huiseigenaren melden bij de gemeente. Die wil zo eerder hulp bieden zodat gedwongen verkopen niet nodig zijn. De gemeente helpt al langer bij huurachterstanden. Daardoor is het aantal huisuitzettingen door financiële problemen flink teruggedrongen.

De gemeente wordt al jaren ingelicht zodra inwoners gas, water en licht niet meer kunnen betalen. Daardoor kan ze tijdig naar oplossingen zoeken. Ook woningcorporaties moeten aan de bel trekken als mensen de huur van hun sociale huurwoning niet meer kunnen opbrengen. Sinds 1 januari dit jaar geldt dat ook voor de particuliere verhuur en kamerverhuur. Ontruimingen bij huurhuizen gaan niet door zonder dat de gemeente de kans heeft gekregen om hulp te bieden. Dat is landelijk beleid, dat mede in Tilburg is ontstaan.

"We beseffen ons dat je hiermee aan de privacy van mensen komt."

Dankzij een experimentele wet wil de gemeente nu ook huizenbezitters al in een vroeg stadium hulp bieden. "Aegon en de Rabobank gaan ons inlichten zodra een Tilburger een maand de hypotheek niet kan betalen", vertelt Joke de Kock, manager schuldhulpverlening bij de gemeente. "We beseffen dat je hiermee aan de privacy van mensen komt. Met de proef kijken we of dat opweegt tegen de hulp die we ze nu kunnen bieden." Vier jaar geleden heeft de afdeling schuldhulpverlening van het gemeentebestuur de opdracht gekregen een schuldenoffensief te starten. Het landelijk experiment waar de stad nu aan meedoet, komt mede voort uit deze aanpak.

"Als mensen hun hypotheek niet meer kunnen betalen, zijn er vaak nog meer problemen."

Volgens De Kock is het seintje dat banken geven van groot belang om een enorme schuldenlast te voorkomen. "Mensen zijn geneigd om hun huur of hypotheek zo lang mogelijk te blijven betalen. Als dat niet meer lukt, zijn er vaak nog meer financiële problemen." Juist achterstanden met de huur of hypotheek zijn funest, omdat het om flinke bedragen gaat die ook nog eens maandelijks terugkeren. Voorheen had de gemeente nauwelijks zicht op schuldenproblematiek onder huiseigenaren. Dus tijdig helpen, kon aleen als iemand zelf zocht.

"Inwoners hoeven niet bang voor ons te zijn."

De hypotheekverstrekkers proberen er eerst zelf uit te komen met hun klanten, maar als dat niet snel lukt, wordt de gemeente ingelicht. In praktijk zal dat volgens De Kock na twee maanden zijn. "Mensen zijn vaak bang voor de bank en uit schaamte of angst vermijden ze vervolgens het contact." De gemeente gaat deze mensen zelf actief benaderen. "Door corona kunnen we nu niet bij mensen langsgaan, maar normaal doen we dat wel. Inwoners hoeven niet bang voor ons te zijn. We willen helpen en kunnen mensen niet uit hun huis zetten", benadrukt De Kock. Als inwoners de hulp niet willen, dan is dat hun eigen besluit en dat respecteert de gemeente ook. Er is geen sprake van dwang. "En soms kan het ook pech zijn. Bijvoorbeeld als je net ander werk hebt waardoor het even mis gaat met salarisuitbetaling." De Kock is trots dat de gemeente meedoet aan het experiment en hoopt echt dat het effect heeft. "Ik vind het heel belangrijk dat mensen geholpen worden als het financieel tegenzit." Naast Tilburg doet ook de gemeente Breda mee aan de proef. LEES OOK: Hanny leeft in energiearmoede: 'Verwarming staat in de winter op 5 graden'

