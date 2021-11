Verkiezingen in een deel van Brabant, maar het loopt nog geen storm

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Deze Brabanders mochten vandaag al naar de stembus.

De inwoners van zeven Brabantse gemeenten kunnen tot en met woensdag stemmen voor de gemeenteraad, vier maanden eerder dan de rest van Nederland. Dat heeft te maken met de gemeentelijke herindeling, want vanaf 1 januari vormen ze samen twee nieuwe gemeenten: Maashorst en Land van Cuijk. De opkomst is nog magertjes aan het begin van de middag maar de stemmers die in het hokje staan zijn wel goed voorbereid.

De gemeenten Uden en Landerd gaan fuseren in de gemeente Maashorst. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Sint Hubert, Mill en Grave worden samen Land van Cuijk. Bij Theater Markant in Uden zijn ze klaar voor de eerste stemmers van de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen. Bij binnenkomst worden eerst de handen ontsmet, er zijn looprichtingen en bij het in ontvangst nemen van het stembiljet moet je achter het spatscherm blijven. De meeste stemmers hebben daar geen problemen mee. Het loopt nog geen storm in het theater aan het einde van de ochtend. Wat later op de dag ontstaat een kleine rij voor de stemhokjes, maar druk valt het niet te noemen. Dat kan komen doordat de verkiezingen over drie dagen verdeeld zijn. Een mevrouw steekt triomfantelijk haar stembiljet in de daarvoor bestemde grijze bak. “Zo, die zit erin”, lacht ze. Of de keuze voor haar moeilijk was? “Nee hoor, dat viel heel erg mee. Ik heb thuis van tevoren met mijn man besproken op wie ik zou stemmen. Dus ik ging voorbereid naar het stemhokje."

"Ik vind Maashorst echt geen naam voor een gemeente."

Een vrouw die net haar stem heeft uitgebracht, zegt: "Ik had geen moeite met mijn keuze maar wel met de naam. Ik vind Maashorst echt geen naam voor een gemeente." Andere Udenaren komen wat verward het stemhokje uit. “Er is zoveel keuze”, zucht een vrouw. “Ik vind het niet overzichtelijk en het is voor mij ook niet helemaal duidelijk wat ze in de gemeente gaan aanpakken.” Een man is niet te spreken over de fusie. “Het had van mij niet gehoeven hoor. Volgens mij kan het prima zonder.” “Ik heb van tevoren alle plannen gelezen van de partijen”, zegt een vrouw die snel klaar was. “Dus ik kon mijn keuze gelukkig snel maken. Ik vind een goede leefbaarheid in Uden heel belangrijk. En goede fietspaden!”, vult ze haar antwoord nog aan.

