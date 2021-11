Rode potloden paraat: in zeven gemeenten mag deze week gestemd worden

Waar de meeste Brabanders pas komend voorjaar naar de stemlokalen mogen voor de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen inwoners van een groot deel van Noordoost-Brabant maandag alweer een vakje op het stemformulier rood gaan kleuren. Cuijk, Grave, Boxmeer, Sint-Anthonis, Mill en Sint Hubert, Uden en Landerd gaan fuseren tot twee gemeenten en daarom wordt er nu al gestemd, drie dagen lang.

De eerste vijf van de bovengenoemde gemeenten gaan op in Land van Cuijk en de laatste twee gaan samen verder onder de naam Maashorst. De rest van Brabant stemt op 16 maart, maar 121.048 stemgerechtigden mogen dat vanaf maandag. Ze kunnen op 80 locaties terecht.

Grave zag het niet zitten

De twee fusies verliepen niet zonder slag of stoot. Er werd jarenlang over gesproken voor het zover kwam. In Landerd lag het dorp Schaijk dwars. Dat wilde liever bij Oss horen. Tot in de Tweede Kamer toe werd er gestreden.

Ook de gemeente Grave voelde lange tijd niets voor een fusie, maar er zijn financiële problemen en de gemeente werd onder curatele gesteld vanwege begrotingstekorten. De politiek was verdeeld en de bevolking ook. In de kerkdorpen was de meerderheid voor, maar de mensen in Grave waren tegen. Maar uiteindelijk gingen ook die overstag. In de andere vier gemeenten hadden ze al (veel) eerder ja gezegd tegen de herindeling.

Failliete scheepswerf

De meeste fusies vinden plaats, omdat een grotere gemeente meer slagkracht heeft. De ambtelijke molen zou efficiënter gaan werken en het zou goedkoper zijn. Overigens zijn er zat studies waaruit blijkt dat dat niet altijd het geval is.

Er zijn ook risico's aan verbonden. Zo kan de failliete scheepswerf in Grave tot een financiële miskleun leiden, waarbij de andere mede opdraaien voor de gevolgen, al zijn de politici in de gemeenten daar niet zo bang voor. "Maar er vallen altijd lijken uit de kast", menen goed geïnformeerde bronnen.

In het toekomstige Maashorst gaat het vooral om woningnood, de komst van een azc en alle zonnepanelen en windmolens die er kunnen komen. Forum voor Democratie doet in beide gebieden mee en heeft als belangrijkste verkiezingsthema het terugdraaien van de fusie.

Door de deelname van Forum worden deze verkiezingen gezien als een graadmeter voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart: waar staat deze partij?

24 November

De 'echte' verkiezingsdag in deze noordoostelijke regio is eigenlijk pas woensdag 24 november. Dat er nu, twee dagen eerder, al gestemd mag worden, heeft alles te maken met corona. "We willen de opkomst bevorderen", vertelt een voorlichter van de gemeente Uden. "In deze tijd van corona is het extra prettig, omdat er nog meer over de dagen heen gespreid kan worden gestemd."

De stembureaus hebben uiteraard coronaregels. Het dragen van een mondkapje is verplicht en er wordt gevraagd om anderhalve meter afstand te houden. Er is geen coronatoegangsbewijs (QR-code) nodig om te gaan stemmen en er wordt geen gezondheidscheck gedaan. Zoals altijd moeten de stempas en een identiteitsbewijs mee naar het stemlokaal.

Benieuwd of het druk is bij jouw stemlokaal? Kijk dan van tevoren op maashorst.waargajijstemmen.nl en je ziet het meteen.

