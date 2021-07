Landerd en Uden gaan definitief samen verder als gemeente Maashorst

De gemeente dankt haar naam aan natuurgebied De Maashorst (foto: Marieke van Boxtel). vergroot

De kogel is door de kerk en niets staat de nieuwe gemeente Maashorst nog in de weg. Landerd en Uden vormen vanaf 1 januari 2022 de nieuwe gemeente Maashorst. Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer stemde dinsdag in met de fusieplannen waarover al vanaf februari 2019 wordt gesproken.

In een eerder stadium was de Tweede Kamer ook al akkoord gegaan met de fusie van beide gemeenten. Bij die gelegenheid werd ook een amendement (voorstel tot wijzing van een wetsontwerp) aangenomen over een evaluatie.

Overstappen

Het functioneren van de nieuwe gemeente Maashorst moet binnen drie jaar worden besproken. Dan wordt ook nog bekeken of de kern Schaijk onderdeel blijft van de gemeente Maashorst of alsnog overstapt naar de gemeente Oss.

De burgervaders van Uden en Landerd (Reek, Schaijk en Zeeland) zijn blij met de afronding van de fusie. "Fijn dat dat er nu groen licht is. Een nieuwe gemeente, met zes met elkaar verbonden kernen", zegt Marnix Bakermans van de gemeente Landerd. Dat wordt onderschreven door zijn collega Henk Hellegers van Uden: "Na een zorgvuldig proces met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, zijn we eindelijk zo ver."

Ook fusie Land van Cuijk

De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill, Grave en Sint Anthonis gaan ook definitief vanaf 1 januari 2022 samen. De naam van de nieuwe gemeente wordt Land van Cuijk.

