Fusie-ruzie over Schaijk gesust: Kamerleden trekken omstreden voorstel in

De fusie van Uden en Landerd in de gemeente Maashorst is weer binnen handbereik. Het omstreden voorstel van twee Kamerleden om het dorp Schaijk aan de gemeente Oss te koppelen is ingetrokken. De burgemeesters van Uden en Landerd, Henk Hellegers en Marnix Bakermans, zijn tevreden.

Aan het fusieplan van Uden en Landerd plus Schaijk was jaren gewerkt, toen de Tweede Kamerleden Harry van der Molen (CDA) en Nevin Özütok (GroenLinks) uit het niets besloten dat er in Schaijk onvoldoende draagvlak zou zijn voor de fusie.

De twee dienden een amendement (een voorstel tot verandering van de wet) in om Schaijk bij Oss te voegen en dat leidde tot woede bij burgemeesters Hellegers en Bakermans. Zo noemde Bakermans de Kamerleden ‘een stel leeghoofden dat zonder enige kennis van zaken het fusieplan van tafel wil vegen’.

Na uitvoerige gesprekken tussen alle partijen trokken Van der Molen en Özütok hun plannen toch weer in. In plaats daarvan komen zij donderdag met een plan om de nieuw te vormen gemeente Maashorst na twee jaar te evalueren.

Verbazing

“De nieuwe gemeente kan van start”, reageert burgemeester Marnix Bakermans van Landerd met vreugde in zijn stem. “Daar zijn we natuurlijk zeer tevreden en blij mee, al hadden we nog veel liever gezien dat er helemaal geen amendement aan te pas was gekomen.”

Bakermans zegt de Haagse interventie 'met verbázing' te hebben aangekeken en krijgt bijval van Henk Hellegers, de burgervader van Uden. “Met de manier waarop wij de fusieprocedure de afgelopen jaren hebben doorlopen, verwacht je probleemloos de eindstreep te halen."

'Democratie heeft gewonnen'

"Dan maak je je met zo’n amendement toch zorgen", gaat Hellegers verder. "Ik had de gang van zaken liever anders gezien, maar ons werk in de laatste twee weken heeft wel tot resultaat geleid. In die zin heeft de democratie uiteindelijk gewonnen.”

De goede flessen wijn blijven in huize Hellegers en Bakermans nog wel even dicht. De fusie moet aanstaande donderdag door de Tweede Kamer en dat lijkt nu een formaliteit. "Dan durf ik er wel een goed glas op te drinken", aldus Bakermans. Als alles goed gaat, fuseren Uden en Landerd op 1 januari 2022.

