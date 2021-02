Burgemeesters woedend door fusieplannen zonder Schaijk: ‘Wat een stel leeghoofden’

Burgemeester Bakermans van de gemeente Landerd vergroot

Woedend zijn de burgemeesters van Uden en Landerd. Twee Kamerleden hebben een amendement, een voorstel tot verandering van de wet, ingediend voor een fusie tussen de twee gemeenten zonder het dorp Schaijk. Dat is een streep door het fusieplan waaraan jaren is gewerkt en daarom is er een stevige brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Burgemeesters Henk Hellegers uit Uden en Marnix Bakermans uit Landerd willen dat de Tweede Kamer het amendement verwerpt. "Wij ervaren dit als een ondermijning van de legitieme lokale democratie", staat er in de brief. "De door hun gekozen variant is de allerslechtste die denkbaar is", vindt Bakermans.

Kamerleden Harry van der Molen (CDA) en Nevin Özütok (GroenLinks) dienden het amendement vorige week donderdag in tijdens de behandeling van de wet waaruit de fusiegemeente Maashorst moet ontstaan. Het tweetal meent dat er onvoldoende draagvlak is voor de fusie in Schaijk. Het dorp zou liever bij Oss horen.

Dat vinden de burgemeesters onzin, omdat er volgens hen vijf jaar is gewerkt aan de herindeling. "We zijn in Landerd al in 2013 begonnen met onderzoeken en interviews, nog voordat we wisten welke kant we op wilden. In 2018 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen konden inwoners zich uitspreken."

Landerd koos met een ruime meerderheid voor partijen die vóór een fusie waren tot de gemeente Maashorst, inclusief Schaijk. Hellegers en Bakermans benadrukken dat de belangen van de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers zijn meegenomen. Ze menen dat ze daarbij altijd transparant zijn geweest.

"Dit amendement schoffeert het grootste deel van onze inwoners van onze gemeenten die met grote betrokkenheid meegewerkt hebben aan het voorstel dat er nu ligt", schrijft het tweetal. Het plan is daarnaast goedgekeurd door de provincie, al heeft nu ook de PVV vragen gesteld over de herindeling.

"Dit amendement is bedacht door een stel leeghoofden dat zich totaal niet verdiept heeft", zegt burgemeester Bakermans fel. Het zit hem heel hoog. "Ze willen zonder enige kennis van zaken het fusieplan van tafel vegen. Ik vind het dom en veel mensen hier hebben er echt buikpijn van."

De burgemeesters hekelen de argumenten in het amendement. Ze betwijfelen ook of de Kamerleden wel een representatief deel van de inwoners geraadpleegd heeft. Hellegers en Bakermans vinden het frustrerend dat het erop lijkt dat het amendement is ingediend op basis van 'horen zeggen'.

"Die twee Kamerleden zijn niet eens hier geweest en hebben ook niet met ons gesproken", zegt Bakermans stellig. Hij vindt het kwalijk dat een zorgvuldig uitgewerkt plan even tussendoor naar de prullenbak wordt verwezen. "En waar waren de Brabantse Kamerleden uit deze regio? Dit kan toch niet zomaar."

Ook twee actiegroepen bemoeien zich met de fusieplannen. Er was al een initiatief dat wil dat Schaijk bij Oss hoort en daarmee buiten de fusie tot de gemeente Maashorst blijft. De recente petitie ‘Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden’ is inmiddels 1100 keer ondertekend. "Dat een groep in Schaijk zich hard maakt voor hun zaak, dat respecteer ik en past ook bij het dorp", zegt de eerste burger van Landerd.

Er is inmiddels ook een tegenbeweging: ‘Ik ben voor de nieuwe gemeente Maashorst, want daar voel ik mij thuis’. Deze petitie heeft in korte tijd 1500 handtekeningen opgehaald. Zij hekelen de bemoeienis van Den Haag, net als de twee burgemeesters van Uden en Landerd.

Ook Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft het amendement ontraden. "Als het amendement wordt aangenomen, is het fusieplan aan gort, want daar gaat de raad nooit mee akkoord hier", blikt Marnix Bakermans vooruit. Hij hoopt dat het niet zover komt, "want anders krijgt de term blokkeerfries hier wel een nieuwe betekenis", zegt hij met enige sarcasme over CDA-kamerlid Van der Molen.

