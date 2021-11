Undercover is terug en ook Frank Lammers is blij dat Ferry vrij is

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Undercover staat op Netflix. En na één seizoen te zijn weggeweest is drugsbaron Ferry Bouman, oftewel Frank Lammers weer terug. "Ik ben zelf ook blij dat ik uit die gevangenis ben."

De acteur uit Mierlo belandde na het succesvolle eerste seizoen in de gevangenis. Daar kwam hij door undercoveragent Bob, gespeeld door de Vlaamse Tom Waes. Hij wist de grote drugsbaas achter de tralies te krijgen dus was er in seizoen twee geen Ferry. Dat tot verdriet van veel trouwe kijkers.

In seizoen drie is de Brabander terug van weggeweest en daar is hij zelf ook blij mee. "Het is leuk om gemist te worden", zei hij in het Omroep Brabant-programma Brabant Vandaag. In de eerste aflevering neemt Ferry de rechercheur Bob meteen te grazen en dat voelt lekker. "Ik keek ernaar uit om hem op zijn waffel te slaan. Dat gevecht was lekker."

En naast een klik in de serie kunnen de twee mannen het privé ook goed vinden. "Het waren tachtig draaidagen ofzo. Als je dan niet met elkaar kan opschieten, duurt de dag wel heel lang."

Op social media laten veel kijkers weten blij te zijn met de terugkeer van Ferry. Op de vraag of we hem dan ook terug gaan zien in een vierde en vijfde seizoen antwoordt de acteur vaag. "Eerst maar eens zorgen dat ik dit seizoen overleef. Dat weten we natuurlijk nog niet."