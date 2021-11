Cocaïne tussen de zure beertjes: 'Ik voel me een domme boerenlul'

Ze hadden geld nodig, door schulden. Het bedrijf lag stil door corona, er was een huurachterstand en toen kwam er een aantrekkelijk aanbod: breng een vrachtje naar Italië. Daar zat natuurlijk een luchtje aan. Dat werd duidelijk toen de politie de lading bij Zegge onderschepte en twee verdachten uit Halsteren en Etten-Leur inrekende. Tegen hen werd maandag zes jaar cel geëist. De mannen worden serieus bedreigd, zo werd duidelijk.

De politie kwam de mannen op het spoor in het onderzoek naar een Colombiaans cocaïnelab bij Lepelstraat. Rechercheurs kregen een man uit Halsteren in beeld van wie ze denken dat hij leverancier of organisator was. Hij had een bestelbus geleend van een vriend (50) en dorpsgenoot. Die ging de politie ook eens in de gaten houden.

Verstopte camera en microfoon

De man van het busje kreeg een peilzender onder zijn auto geplakt. Het signaal leidde naar een loods aan de Frankenthalerstraat in Breda, die hij daar huurde. Het vermoeden was dat hij daar óók een drugslab had. Agenten slopen in augustus 2020 stiekem naar binnen en verstopten in het pand microfoons en camera's.

Op de beelden was te zien hoe mannen sjouwden met doosjes en plastic verpakkingsmateriaal en die in een vrachtwagen legden. Naast de man uit Halsteren kwam ook een vrachtwagenchauffeur (56) uit Etten-Leur in beeld. Ze spraken over ritten, deklading, Spanje en Italië.

'Domme boerenlul'

Op 2 september ging de vrachtwagen rijden, over de A58 richting Roosendaal. Agenten gaven een stopteken bij Zegge en vonden dat de chauffeur zenuwachtig deed. Al snel bleek waarom. Tussen de snoepdozen met zure beertjes zat 54 kilo cocaïne met een straatwaarde van zo'n 2,5 miljoen euro.

De chauffeur had het maandag zwaar in de rechtszaal en schoot soms vol. "Ik ben heel veel van die film kwijt. Ik droom er over. Spijt!” Een van de rechters vroeg waarom. "Dat ik zo'n domme boerenlul ben. Ik had moeten luisteren naar mijn vrouw. Die had er geen goed gevoel bij."

Op deur geklopt

De man uit Etten-Leur vertelde dat hij een huurachterstand had van drie maanden. Hij zou 750 euro krijgen. Zijn beloning werd door de brievenbus gegooid. "Op dat moment was ik er heel blij mee." Hij zat even vast en mocht weer naar huis. Daar kreeg hij met vage dreigementen te maken.

"Elke nacht tussen werd er tussen twaalf en een uur op mijn deur geklopt. Ik heb ook mensen achter het huis zien staan. En ik had altijd het vermoeden dat er mensen achter me aanreden. Of het nou politie was of bangmakerij, ik weet het niet."

Brand

De man uit Halsteren had een soortgelijk verhaal. "Ik heb schulden. Geen werk meer in coronatijd. Nul inkomen. Het was dom en naïef. Ik heb er niks voor gehad, ja een hoop ellende". Eind vorig jaar heeft iemand een loods van hem in brand gestoken in Halsteren, als waarschuwing. "Als ik ga praten ga ik last krijgen." De officier van justitie eiste zes jaar gevangenisstraf tegen beide mannen.

De politie zag nog twee mannen op de beelden in de loods. Of er nog gespeurd wordt naar hen wilde de officier niet vertellen. Het ging dinsdag over déze twee mannen die zeker niet de grote jongens waren. Of 'hun' 54 kilo coke uit het Lepelstraatse lab kwam is onbekend. De rechter doet binnenkort uitspraak.

