Vrouw (86) beroofd: 'Ik ben niet bang, maar wel voorzichtiger geworden'

Een vrouw van 86 uit Tilburg denkt op zondag 24 oktober dat ze haar voordeur opent voor haar nicht. In werkelijkheid staat er een overvaller voor de deur, die zichzelf naar binnen werkt. Ze is erg geschrokken, vertelt ze in Bureau Brabant. "Ik ben niet bang geworden maar ik ben wel voorzichtiger."

Op de avond dat de overvaller voor de deur staat, is een vriendin van haar net weg. "Achter had ik alles al gesloten."

Er werd aangebeld. "Ik dacht dat ik mijn nicht zag staan. Die woont een beetje verderop." Het was de overvaller, voor wie ze open deed. De vrouw vertelt hoe hij haar duwde. Ze vraagt hem of ze in de stoel mag gaan zitten. "Ik ga hier zo tegen de grond, ik krijg bijna een hartinfarct."

Ketting

De vrouw heeft maar een klein bedrag in haar portemonnee en daar neemt de overvaller geen genoegen mee. Ze heeft de ketting die ze om heeft al onder haar kleding gehangen maar dat heeft de man door. "Die hoef je niet op te bergen, want die heb ik allang gezien", zegt de man. Hij dwingt haar de ketting en een oorbel af te geven.

De vrouw kan uit haar woning ontsnappen en roept hulp in. De overvaller rent daarop weg in de richting van het Horversplein. De politie zoekt een witte man. Hij is rond de 40 jaar oud, ongeveer 1,75 meter lang, heeft een stevig postuur en een baardje. Zijn haar is onverzorgd en donkerblond, hij heeft donkere kleding aan. Hij heeft een opvallend Tilburgs accent.

