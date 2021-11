112-nieuws: chalet gaat in vlammen op · bijna twee uur vertraging op A58

07.11

In de wijk Langdonk in Roosendaal zijn maandagavond acht relschopers opgepakt nadat er net als zondag sprake was van ongeregeldheden in de wijk. Dit meldt de gemeente Roosendaal. Volgens de gemeente was er een groep van zo'n vijftien relschoppers actief. Er werd onder meer brand gesticht in een bushokje en in een speeltuin. Ook een berg afval werd in de fik gestoken en op meerdere plaatsen werd vuurwerk afgestoken.