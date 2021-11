Taghi veel strenger bewaakt in EBI door anonieme cipiers met bivakmutsen

Tegen Ridouan Taghi zijn in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught ongekend strenge veiligheidsmaatregelen genomen. De drugsbaron wordt nu bewaakt door een speciaal team van onherkenbare bewaarders met bivakmutsen op, schrijft EenVandaag.

Dit spijkerharde gevangenisregime is begin oktober ingegaan, direct na de arrestatie van zijn advocaat en neef Youssef Taghi die verdacht wordt van het beramen van een gewelddadige uitbraak. Sindsdien wordt Taghi in de gevangenis steeds verder geïsoleerd.

"De huidige detentie-omstandigheden waarmee Taghi wordt geconfronteerd zijn voor Nederland uniek", zegt zijn detentie-advocaat Thomas van der Horst. De bijzondere cipiers dragen een ander uniform dan het gewone gevangenispersoneel. Interne glazen wanden in de EBI zijn afgeplakt, zodat de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo niet kan zien wie er verder nog in de ruimte aanwezig is.

De EBI in Vught bestaat uit vier gedeeltes. Andere bewoners van de gevangenis in de gevangenis zijn onder andere Mohammed B. en Willem Holleeder.

