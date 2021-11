Burgemeester blij met plan voor digitale rechtspraak in gevangenis Vught

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Omwonenden EBI Vught blij met plan minister Dekker voor digitale rechtspraak

Burgemeester Roderick van de Mortel van de gemeente Vught is heel blij met de plannen van demissionair minister Sander Dekker. Die wil dat zware criminelen voortaan via een videoverbinding deelnemen aan rechtszaken. Minder gevaarlijke verdachten worden vanaf 2023 via een nieuwe weg naar de PI Vught gebracht. De minister heeft de burgemeester ervan overtuigd dat dit een betere oplossing is dan een echte rechtbank in Vught. Daar vroeg de burgemeester eerder om.

Fieke Nobel Geschreven door

Om te beginnen is de burgemeester blij dat de demissionair minister het probleem van Vught erkent. En hij is ook blij met de oplossing waar de minister mee komt. "We hebben altijd gepleit voor een echte rechtbank. Maar de minister heeft me ervan overtuigd dat een 'digitale' rechtbank beter is." Anders zouden verdachten uit de rest van het land naar de rechtbank in Vught moeten worden gebracht worden. "En dat vervoer wil je juist niet."

"Digitale rechtszaken kunnen morgen beginnen."

Een andere voordeel is dat digitale rechtspraak sneller geregeld is dan een echte rechtbank. "Het bouwen van een stenen rechtbank duurt ministens drie jaar. Digitaal kunnen we morgen beginnen." Wel moet de wet worden aangepast om verdachten online de rechtszaak te laten bijwonen. Nu moet de rechter beslissen of digitaal deelnemen kan. "De demissionair minister gaat zijn uiterste best doen om snel te regelen dat zo'n besluit niet meer nodig is", zegt de burgemeester. De minder gevaarlijke verdachten zullen nog wel van de gevangenis naar de rechtbank worden vervoerd. Daarvoor wordt een nieuwe weg aangelegd, die niet door de dorpen Vught en Cromvoirt gaat. Het Ministerie van Veiligheid & Justitie betaalt de aanleg en in 2023 moet de weg klaar zijn.

"Bij videoverbindingen gaat vaak wat mis door haperende techniek."

Advocaten zijn minder enthousiast over het plan voor de digitale rechtszaken. Frederik Schnitzler, de deken van de orde van advocaten in Oost-Brabant, noemt het voorstel een 'ondoordacht idee'. Hij vindt dat verdachten altijd zelf in een rechtszaal bij hun zittingen moeten kunnen zijn. Hij kan zich wel voorstellen dat je korte tussentijdse zittingen met een videoverbinding afdoet, maar bij belangrijke zittingen vindt hij dat geen goed idee. “Het afgelopen jaar zijn er door corona veel videoverbindingen gebruikt tijdens zittingen van de rechtbank. Er gaat vaak wat mis door haperende techniek en je mist wat er in een rechtszaal gebeurt. Een verdachte moet de gelaatsuitdrukking kunnen zien van de officier van justitie die hem een vraag stelt. Ook moet een rechter verdachten recht in de ogen kunnen kijken, vindt Schnitzler. Natuurlijk zou de advocaat dan wel in de rechtszaal kunnen zitten, maar dan mist die weer het contact met zijn cliënt."

“De minister zou eens beter moet nadenken voordat hij met dit soort plannen komt."

Volgens Schnitzler hebben juist zware criminelen het grootste belang om bij een rechtszaak te zijn. Hen hangt vaak een zware straf boven het hoofd, dus zij moeten hun verhaal goed voor het voetlicht kunnen brengen. “De minister zou eens beter moet nadenken voordat hij met dit soort plannen komt." De deken begrijpt de bezwaren van de burgemeester van Vught tegen de voortdurende transporten van criminelen door zijn gemeente. ”Als je dat wilt oplossen moeten je er maar voor zorgen dat de rechtbank naar de gevangenis wordt toegebracht.”

"Het is nu zeer onveilig."

Dat was precies het voorstel van burgemeester van de Mortel van Vught. Die wil dat op het terrein van de zwaar beveiligde gevangenis in zijn dorp een rechtbank wordt gebouwd. Op die manier zouden risicovolle transporten door de straten van Vught niet meer nodig zijn. LEES OOK: Zwaarste criminelen hoeven PI Vught niet meer uit om berecht te worden Grote zorgen over veiligheid rond EBI in Vught, zegt burgemeester

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.