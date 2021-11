Mattijs krijgt derde en vierde coronaprik: 'Enorm beschermd straks'

De 44-jarige Mattijs uit Waalre is gevaccineerd tegen het coronavirus, maar kreeg onlangs een oproep om zich opnieuw twee keer te laten prikken. En foutje of niet, hij gaat daar gewoon gebruik van maken. "Ik denk niet dat het kwaad kan, sterker nog, ik verwacht dat ik dan juist enorm beschermd ben."

Afgelopen zomer verhuisde hij naar België, net over de grens onder Eindhoven. "Tot mijn verbazing kreeg ik deze week een uitnodiging om me opnieuw twee keer te laten vaccineren."

Echte problemen heeft hem dat nog niet opgeleverd. "Eerder alleen maar voordelen", lacht hij, "want zo ik had een goede reden om feestjes waar ik eigenlijk geen zin in had, af te zeggen."

Het papiertje waarop stond dat hij gevaccineerd is, belandde in de prullenbak. Matthijs dacht het niet meer nodig te hebben. Maar ondanks een aantal telefoontjes naar de GGD, heeft hij nu nog steeds geen vaccinatiebewijs.

In mei kreeg de Waalrenaar twee prikken tegen het coronavirus. Maar omdat hij niet over een DigiD beschikt, lukte het hem niet een digitale QR-code te krijgen.

"Wie weet belanden we opnieuw in een lockdown. Ik kan me zomaar voorstellen dat ik straks niet eens meer een bouwmarkt in kan wandelen, zonder coronabewijs. Daarom laat ik me voor een derde en vierde keer vaccineren. Dan hoef ik me daar tenminste geen zorgen meer om te maken, is alles gewoon geregeld en ben ik er klaar mee."

Bang voor extreme bijwerkingen of andere lichamelijke reacties is hij niet. "Ik ga er vanuit dat mijn lichaam al weerstand heeft opgebouwd", zegt hij. "En in Israël gebeurt het al, daar wordt ook een vierde vaccin toegediend aan de bevolking."