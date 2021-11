Enorme Willem-Alexander verrijst in kerk Geertruidenberg en dit is waarom

Willem-Alexander afgebeeld als Heer van Geertruidenberg op eeuwenoude kerkmuur vergroot

In de nieuwe pas geopende Oranjezaal van de Geertruidskerk in Geertruidenberg is er echt géén ontkomen aan: Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima staan afgebeeld op een kerkmuur. En nog eens, levensgroot, op een glazen wand. Maar wat hebben zij met deze kerk, of wat heeft de kerk met hen?

Rob Bartol Geschreven door

“De Oranjezaal is net voor de opening van onze huidige expositie over de Sint-Elisabethsvloed, die vorige week is opengegaan, gereed gekomen”, vertelt kerkbeheerder Paul Koedijk, kijkend naar de majesteiten. “Omdat de koning en koningin echt niet te missen zijn in deze ruimte, vragen mensen zich plotseling af waarom we zo koningsgezind zijn geworden." Hij vervolgt: “Maar dat is niet de reden dat we een Oranjezaal hebben gecreëerd. Het Koningshuis en deze kerk hebben namelijk een hechte band. De Grote kerk van Breda is van oudsher de kerk van de Nassaus. Maar hier in Geertruidenberg staat toch echt de kerk van de Oranjes. De Geertruidskerk is dé Oranjekerk.” Een bijna vergeten stuk geschiedenis wordt in de kerk nu opnieuw onder de aandacht gebracht. “Willem-Alexander is Heer van Geertruidenberg, veel mensen weten dat niet."

Willem-Alexander afgebeeld als Heer van Geertruidenberg op oude kerkmuur vergroot

Boven de twee enorme portretten van het koningspaar, is in het groot de tekst aangebracht dat Willem-Alexander Prins van Oranje Nassau is, Koning der Nederlanden, maar dus ook Heer van Geertruidenberg. “De banden met de Oranjes gaan terug tot ver in de 16e eeuw”, vertelt Koedijk. “Na de bevrijding van de stad in 1573 liet Willem van Oranje in 1575 zelfs een Prinsenhof bouwen aan de Koestraat in Geertruidenberg, een wooncomplex. Het stond op de resten van een oud klooster. Hij verbleef daar ook regelmatig.” En er is meer geschiedenis: “Prins Maurits van Nassau, de latere Prins van Oranje, heeft in 1593 de stad nogmaals van de Spanjaarden bevrijd. Daarbij heeft hij wel de spits van de kerktoren afgeschoten. Dus da’s wat minder.”

“We zijn trots op deze geschiedenis en op de binding met het Huis van Oranje."

Op de glazenwand die de nieuwe verwarmde Oranjezaal afscheidt van de rest van de kerk staan, Willem-Alexander en Maxima in nóg groter formaat afgebeeld. Levensgroot kijkt het koningspaar de Oranjezaal in, waar ze statig de koffiedrinkende bezoekers lijken te bekijken. “We zijn trots op deze geschiedenis en op de binding met het Huis van Oranje. Dat laten we ook graag zien. Wat vroeger een ongezellige ruimte was, is nu een koninklijke Oranjezaal."

vergroot

LEES OOK: Hoe een middeleeuwse kerk opnieuw wordt verzwolgen door het water

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.