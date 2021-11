In elf minuten over de A16 van Breda naar Rotterdam: jaar cel geëist

Tegen de motorrijders die vorig jaar in elf minuten over de A16 van Breda naar Rotterdam reden, is een jaar cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Volgens de officier van justitie maakten de mannen zich schuldig aan poging tot doodslag.

"Ze namen het levensgevaar op de koop toe", aldus de officier van justitie. Naast een jaar cel eist het Openbaar Ministerie dat de verdachten, Silab O. (23) uit Almere en Ibram M. (25) uit Rotterdam, hun rijbewijs drie jaar inleveren.

Video

De mannen raceten in augustus 2020 met meer dan 250 kilometer per uur over de A16. Ze filmden hun rit van Breda naar Rotterdam en deelden de video op social media. De politie hield de mannen aan, nadat ze de beelden zagen.

Silab O. verklaarde in de rechtbank: "Ik heb niet het gevoel gehad dat ik geen controle had over de motorfiets." Wel noemde hij de actie stom. "We hadden er niet over nagedacht." Zijn medeverdachte Ibram M. zei dat het 'niet oké' was.

De advocaten van de motorrijders hamerden erop dat de actie niet kan worden bestempeld als poging tot doodslag.

Bekijk hier de beelden van de dollemansrit: