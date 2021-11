Dit kun je als miljonair doen in Brabant

Niet alleen heel Nederland, maar ook Brabant heeft weer meer miljonairshuishoudens. De zesnullers hoeven onze provincie niet te verlaten. Hier in Brabant is het ook prima toeven.

Een van de kenmerken van miljonairs is een dure auto. Of zoals de rijkere vaak zeggen ‘oto’. Voor deze wagens kun je prima in onze provincie terecht. Bij Autodealer Du Parc in Oisterwijk bijvoorbeeld. Dit is niet zomaar een autodealer. Ze zijn gespecialiseerd in luxe auto's. Deze luxe is terug te zien in de prijs. De duurste auto die zij hebben staan in een Rolls-Royce Dawn. Prijskaartje: 367.888 euro.

75.000 euro voor een tennisbaan

Ook op hobbygebied is er veel mogelijk in Brabant. Je kunt niet alleen terecht bij veel verschillende verenigingen, maar het is ook mogelijk om je eigen privétennisbaan aan te leggen. "We leggen met regelmaat een privétennisbaan aan bij particulieren", laat een medewerker van Tennisbouw Nederland B.V. uit Gemert weten.

Voor deze banen moet je wel diep in de buidel tasten. De goedkoopste baan kost zo'n 75.000 euro, maar die kan nog flink in prijs stijgen door andere ondergronden en verlichting. En dan komen er ook nog onderhoudskosten bij.

29.000 euro voor jaar vwo

In het onderwijs zijn er ook veel mogelijkheden. In Brabant kun je op meerdere plekken privéonderwijs volgen. Het Luzac spant de kroon. In zowel Breda, Den Bosch en Eindhoven heeft het Luzac een locatie.

Bij deze privéscholen moeten de ouders wel de portemonnee trekken. Voor één jaar vwo in de bovenbouw betaal je ruim 29.000 euro. Dat is dus bijna 90.000 euro voor alleen de bovenbouw. "Veel leerlingen combineren jaren, dus ze zijn vaak wel sneller klaar", laat een medewerker weten.

Luxe frietjes

Maar rijke mensen zijn natuurlijk ook gewoon mensen. Ook zij eten het liefst frietjes op vrijdag. Mocht je toch op een exclusieve manier friet willen eten, kan dat ook.

In Roosendaal heeft sterrenchef Sergio Herman namelijk een eigen frietzaak geopend. Bij Frites Atelier haal je niet zomaar een frietje met, maar de net wat exclusievere 'vrijdagsnack'.

Ze hebben niet alleen achttien maanden gedaan om precies de juiste friet te vinden, maar maken ook bijzondere smaken met verschillende toppings. Voor iedereen die nu zin heeft gekregen in friet, wees niet getreurd. Frites Atelier is ook prima betaalbaar voor mensen die geen miljoen hebben liggen.

