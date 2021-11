Hier is de kans het grootst dat je een miljonair tegen het lijf loopt

Onze provincie telt ruim 42.400 miljonairshuishoudens (beeld: Pixabay). vergroot

Onze provincie telt ruim 42.400 miljonairshuishoudens, dat is 3,7 procent van alle huishoudens in Brabant. We staan daarmee op een derde plek: alleen Noord- en Zuid-Holland hebben in absolute aantallen meer huishoudens met een vermogen van minimaal een miljoen euro.

Sandra Kagie Geschreven door

Kijk je naar de percentages, dan moeten we Noord-Holland (4,6%), Utrecht (4,5%) én Zeeland (3,8%) voor laten gaan, zo blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van alle gemeenten in onze provincie telt Alphen-Chaam relatief gezien de meeste miljonairshuishoudens, 9,3%. In absolute aantallen voert Breda dit rijkeluisrijtje aan met 3300 miljonairshuishoudens. Kijk in het kaartje hoeveel miljonairshuishoudens jouw gemeente telt (bron: Local Focus):

Alles op een rijtje Hier in onze provincie vind je relatief gezien de meeste miljonairshuishoudens:

Alphen-Chaam - 9,3 procent

Sint-Anthonis - 8,2 procent

Waalre - 8,2 procent

Vught - 8,1 procent

Heeze-Leende 7,9 procent En hier de minste:

Roosendaal - 2,4 procent

Bergen op Zoom - 2,2 procent

Helmond - 2,2 procent

Eindhoven - 2,1 procent

Tilburg 1,7 procent In absolute aantallen vind je hier in onze provincie de meeste miljonairshuishoudens:

Breda - 3300

Eindhoven - 2500

Den Bosch - 2300

Tilburg - 1800

Meierijstad 1600 Voor het zesde jaar op rij meer miljonairs

Sinds 2014 zit het aantal miljonairs in Nederland al in de lift. Zo'n 3,5 procent van alle Nederlandse huishoudens heeft een vermogen van één miljoen euro of meer. In totaal betekent dat dat nu 278.000 huishoudens een vermogen hebben van meer dan een miljoen euro. Dat betekent overigens niet dat al deze mensen een miljoen euro op hun bankrekening hebben staan. De onderzoekers hebben namelijk ook andere vormen van vermogen meegeteld, zoals de waarde van het eigen huis en aandelen. Daar hebben ze eventuele schulden, zoals de hypotheek, vanaf getrokken. Een 'doorsnee' miljonairshuishouden heeft een vermogen van 1,6 miljoen euro. Dat is 28 keer meer dan het gemiddelde bij de andere huishoudens. Eén op de vier huishoudens in Bloemendaal en Laren kan zichzelf miljonair noemen, het hoogste aandeel van het land.

