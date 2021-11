Pakketbezorgers op oorlogssterkte voor drukste weken van het jaar

Black Friday, Cyber Monday, Sinterklaas en kerst. Bij de sorteercentra van de pakketvervoerders is het alle hens aan dek de komende dagen. Vorig jaar liepen door de coronabestellingen veel pakjes vertraging op. Extra maatregelen moeten dit jaar voorkomen dat dit weer gebeurt. Bij het sorteercentrum van PostNL in Breda zijn ze inmiddels op oorlogssterkte.

“Het helpt dat een aantal grote webwinkels heeft besloten om naast Black Friday ook op maandag en dinsdag producten in de aanbieding doen, zodat het wat meer verspreid is en niet alles tegelijkertijd binnenkomt”, vult medewerker Luuk Landkroon aan.

Bij PostNL bezorgen ze normaalgesproken rond de miljoen pakketten per dag. De komende weken houden ze rekening met het dubbele aantal. Ook in Breda merken ze dat de lopende banden steeds voller beginnen te raken. Dik Muilenburg: “We zijn al weken bezig met de voorbereidingen. We zetten met z’n allen onze schouders eronder. Ik verwacht dat we het aan kunnen.”

De busjes van PostNL rijden ondertussen af- en aan bij het sorteercentrum in Breda. Serge de Wijs uit Tilburg is één van de bezorgers die zich schrap zet voor de komende dagen. “Vanaf zaterdag is het volle bak. Het is topsport met lange dagen superhard werken. Maar als de mensen vriendelijk en leuk tegen ons doen, dan komt het allemaal goed.”