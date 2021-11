Maarten van der Weijden weet van geen ophouden en komt met nieuwe uitdaging

Maarten van der Weijden gaat deze winter zo'n tweehonderd kilometer zwemmen in een zwembad in de binnenstad van het Friese Dokkum. Dat maakt hij dinsdagavond bekend in talkshow Op1. Het is een 'virtuele Elfstedentocht'. Afgelopen weekend sleepte Maarten nog een wereldrecord binnen door 32 uur en 7 minuten tegen de stroom in te zwemmen.

Maarten zwemt zijn nieuwe uitdaging van 10 tot 13 december in een speciaal zwembad waarin hij tegen de stroom in kan zwemmen. Het bad komt te staan op de binnenplaats van een hotel n Dokkum. Naast het zwembad komt een zelfde soort bad te staan, zodat mensen een stuk met Maarten mee kunnen zwemmen.

Geld voor kankeronderzoek

De voormalig olympisch zwemkampioen zet zich al jaren in voor het inzamelen van geld voor kankeronderzoek. Hij heeft zijn eigen stichting en organiseert regelmatig recordpogingen of andere grote zwemevenementen om geld in te zamelen.

Met deze nieuwe actie wil hij geld ophalen voor een onderzoek dat zich richt op het voorkomen van kanker bij mensen met een verstandelijk beperking. Onderzoek daarnaar kost 369.000 euro.

Tegen de stroom in

Met het behalen van het wereldrecord tegen de stroom in zwemmen, wilde Maarten afgelopen weekend ook al geld ophalen voor ditzelfde onderzoek. Het doel was om 50.000 euro op te halen, maar zijn zwemtocht leverde uiteindelijk 15.000 euro op.

"Als stichting willen we ook het restant van 35.000 euro inzamelen. Ik had een warm gevoel overgehouden aan het zwemmen van de Elfstedentocht in Friesland. Het bad wordt daarom vanuit Eindhoven naar Dokkum verplaatst. Sterker nog: er komt nog een tweede bad waarin mensen een stuk kunnen meezwemmen. In dat bad kan de stroming en de temperatuur van het water worden aangepast", vertelde de zwemmer uit Waspik in het tv-programma Op1.

De nieuwe uitdaging van Maarten duurt van 10 tot 13 december. Hij zwemt tussen zeven uur 's ochtends en negen uur 's avonds.

Bekijk hier hoe Maarten van der Weijden afgelopen weekend zijn zoveelste wereldrecord behaalde: