Maarten van der Weijden zwemt 32 uur tegen de stroom in: een wereldrecord

Opnieuw een wereldrecord op naam van zwemmer Maarten van der Weijden. Hij zwom 32 uur en 7 minuten non-stop, tegen de stroom in, in het zwembad in Eindhoven. En dat wereldrecord was niet eens het hoofddoel: dat is geld ophalen voor kankeronderzoek.

"Ik heb me tijdens het zwemmen regelmatig afgevraagd waaróm ik dit doe", vertelde Maarten toen hij zijn hoofd weer boven water stak, ruim 32 uur nadat hij aan zijn 'tocht' was begonnen. "Maar er kwam ook snel een antwoord: honderdduizend mensen in Nederland krijgen elk jaar kanker. En veertigduizend mensen overlijden er aan. Die getallen zijn zó groot. Iedereen kent wel iemand die ermee te maken heeft."

Geld inzamelen voor kankeronderzoek, daar zet Van der Weijden zich al jaren voor in. Hij heeft zijn eigen stichting en organiseert met regelmaat recordpogingen of andere grote zwemevenementen om geld in te zamelen. Zo zwom hij ooit al eens het IJsselmeer over, brak het record van de verste afstand zwemmen binnen 24 uur, de welbekende Elfstedenzwemtocht staat nog vers in het geheugen en nu was er dan het wereldrecord tegen de stroom in zwemmen.

Het oude record stond op 31 uur en 7 minuten. In een speciaal 'stromingsbad' bij het Pieter van den Hoogenband zwemstation in Eindhoven brak Van der Weijden dat record. Met enig gemak, zo leek het. "Een record evenaren is natuurlijk niet genoeg", zo riep hij toen de tijd erop zat. "Dus als jullie het goed vinden, zwem ik nog even door!" Een uur later stond hij tevreden het aanwezige publiek te woord.