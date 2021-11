112-nieuws: Kop-staart-botsing in Breda

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten: Auto raakt bij invoegen naar A58 van de weg en ramt lichtmast.

Brand op dak van woning in Helmond.

Container vat vlam in containerruimte in Tilburg.

Liveblog

10.15 Kop-staart-botsing in Breda Een auto is woensdagochtend achterop een andere gebotst op de Graaf Engelbertlaan in Breda. Die auto botste op zijn beurt ook weer op een voorligger. De bestuurder van de achterste auto is nagekeken door ambulancepersoneel. De bestuurders van de andere twee wagens kwamen met de schrikvrij. Eén rijbaan is tijdelijk afgesloten. Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

09.50 Politieactie op woonwagenkamp Son Op een woonwagenkampje aan de Rooijseweg in Son is woensdagochtend een politieactie aan de gang. Waar precies naar gezocht wordt, is nog onduidelijk. LEES OOK: Politieactie op woonwagenkamp in Son

09.38 Straatroof in Tilburg Een man die dinsdagavond zijn hond uitliet in Tilburg, is slachtoffer geworden van een straatroof. Dat gebeurde in de omgeving van de Jan Heijnsstraat. De man liep over straat toen er een dronken man naast hem kwam lopen. Die sloeg een arm om hem heen en vroeg om sigaretten. Vervolgens deed hij een greep in het vestzak van het slachtoffer. Met een kleine buit ging hij ervan door. Het slachtoffer ging achter de dader aan en met hulp van omstanders kon de dader in bedwang worden gehouden. Het bleek een 27-jarige Tilburger. Hij zit vast. Het slachtoffer heeft zijn spullen weer terug.

09.17 Vrouw verjaagt vier overvallers uit haar huis Een vrouw heeft dinsdagavond vier overvallers weten te verjagen, die probeerden haar huis binnen te komen. De gemaskerde mannen wilden naar binnen, maar de vrouw zette het op een gillen. Daarop sloegen de overvallers zonder buit direct op de vlucht. LEES OOK: Vrouw verjaagt vier gemaskerde overvallers in Oosterhout

03.30 Auto raakt bij invoegen A2 van de weg bij en ramt lichtmast Een automobilist is dinsdagnacht bij het invoegen van de A2 naar de A58 bij Eindhoven van de weg geraakt. De auto ramde een lichtmast en kwam in de berm terecht. Andere weggebruikers waarschuwden de hulpdiensten. De man is door de brandweer uit zijn auto gehaald en daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de bestuurder van de weg is geraakt is nog onduidelijk. Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. vergroot

03.15 Brand op dak van woning aan de Oostdijk in Helmond Op het dak van een woning aan de Oostdijk in Helmond heeft dinsdagnacht rond kwart over drie een brand gewoed. De bewoners van het huis werden wakker nadat hun hond iets had omgegooid. De bewoner zag daarop dat er brand was bij een palletkachel en probeerde de brand te blussen. Dat lukte niet meer. De brandweer heeft de brand geblust. De bewoners van het huis zijn nog gecontroleerd door het ambulancepersoneel maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Het huis liep wel rook- en waterschade op. Wachten op privacy instellingen... Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. vergroot

00.05 Brand in containerruimte in Tilburgse flat In een flat aan de Mendelssohnstraat in Tilburg is dinsdagavond brand geweest in een containerruimte. De brandweer moest de deuren forceren om bij een brandende container te komen. Het smeulende vuur werd door de brandweer geblust. De containerruimte werd nog geventileerd. De oorzaak van de brand is onbekend. Wachten op privacy instellingen... Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.