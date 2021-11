112-nieuws: varkens vallen in put · hennepkwekerij in Roosendaal

13.37

In een huis aan de Vughtstraat in Roosendaal is woensdagochtend een hennepkwekerij geruimd. Die zat verstopt in een verborgen ruimte in de kelder van het huis. De hennepkwekerij was niet in werking toen die werd ontdekt.

Er stonden 130 potten in de verborgen ruimte. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de ruimte leeggemaakt en Enexis heeft de stroom afgesloten. De twee bewoners van het huis worden verhoord.