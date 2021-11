Inval op woonwagenkamp in Son, politie vindt wapens en drugs

Op een woonwagenkampje aan de Rooijseweg in Son is woensdagochtend een politieactie geweest. Er zijn wapens en drugs gevonden op het kamp. Twee mensen zijn opgepakt.

Het gaat om het woonwagenkampje aan de Bronlibel, op de kruising met de Rooijseweg. Daar staan in totaal twaalf woonwagens.

Bij de politie was informatie binnengekomen dat er wapens en drugs op het kamp zouden zijn. Daarom zijn er een paar woonwagens en auto's doorzocht.

Er waren onder meer een aantal ME-bussen en politieagenten met honden. Die zijn ingezet om auto's te doorzoeken, zag onze verslaggever. Volgens een bewoner zijn er drie woonwagens doorzocht.

Kijken in de tuin

Bewoners stonden vaak in de tuin te kijken en te wachten, terwijl hun huis en de omgeving doorzocht werden door agenten. Het kamp was afgezet met politielinten en 'bewaakt' door ME'ers die verspreid over het terrein stonden. Mensen mochten het terrein niet zomaar af. Ook mocht niemand het kamp zomaar meer op. Er zijn dus in totaal twee mensen opgepakt. Die aanhoudingen verliepen rustig.

Rond tien uur is het kamp weer vrijgegeven. Bij een enkel huis hangt nog een lint, dat is dan nog niet vrijgegeven.