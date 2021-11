Agenten zien twee koplampen op zich afkomen, spookrijder van weg gehaald

Twee agenten zondagavond laat goed weggekomen in Eindhoven. Vanuit de donkere nacht zagen zij ineens twee koplampen op zich afkomen. Een spookrijder. De agenten reageerden geschrokken en wisten de auto maar net te ontwijken.

In het voorbijrijden zagen de agenten dat de bestuurder een man op leeftijd was die in een 45-kilometerauto reed. De agenten keerden hun auto en zetten de achtervolging in met alle sirenes en zwaailichten die ze aan boord hadden.

Met een drukke kruising op komst kreeg de oude bestuurder het sein 'volgen'. De agenten zetten hun auto vervolgens aan kant. De oude man draaide echter om de politieauto heen en reed weg, opnieuw in de verkeerde rijrichting. De agenten dwongen hem vervolgens te stoppen.

Alleen met daglicht

"Fijn dat jullie er zijn. Ik weet niet waar ik heen moet", reageerde de geschrokken bestuurder, die daarna vertelde dat hij eigenlijk alleen maar met daglicht in zijn auto rijdt. "In het duister ziet het er toch allemaal heel anders uit."

Agenten zetten de man in de politieauto en brachten hem thuis. Achter de politieauto reed een van de agenten de 45-kilometerauto naar huis.