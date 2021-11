Jumbo heeft ook een supermarkt in Irak: 'Nice but pricy'

Dat Jumbo ook buiten Nederland aan de weg timmert is al bekend, maar dat ook Irak nu een winkel van het Veghelse supermarktbedrijf heeft, is toch een verrassing. Toch kunnen de inwoners van de stad Suleimaniya weldegelijk bij een Jumbo-winkel hun inkopen doen.

Het bekende logo van de keten prijkt op de voorgevel van de zaak, die zich op Facebook 'de Nederlandse Jumbo markt' noemt. Afgaande op berichten op die pagina bestaat de zaak, gelegen aan de winkelstraat Zargata Street al sinds november 2019. Toch lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat het om een officiële vestiging gaat.

Pepernoten

Op dit moment zouden er vooral Iraakse producten in de winkel te vinden zijn, al zien we op Facebook ook veel foto's van typisch Nederlandse spullen voorbij komen, zoals peperkoek van Peijnenburg. Enkele weken geleden, begin november, lagen ook in Irak de pepernoten alweer in de schappen. Dat is vrij vroeg, maar het is onbekend of dit ook in Suleimaniya tot verontwaardigde reacties geleid heeft.

De enkele reacties van klanten die online te vinden zijn, zijn positief. De winkel scoort vier van de vijf sterren op Google. "Nice but pricy", schrijft een klant. Een ander houdt het bij: 'Best'.

'Op de hoogte'

Jumbo laat weten op de hoogte te zijn, maar heeft verder niet gereageerd op de bijzondere vestiging.