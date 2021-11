Kitty helpt slachtoffers van de toeslagenaffaire: ‘Krijg er kippenvel van’

Kitty van Velthuijsen is al achttien jaar schuldhulpverlener bij de gemeente Tilburg. Nu helpt ze slachtoffers van de toeslagenaffaire en nog nooit hoorde ze zulke schrijnende verhalen als de afgelopen maanden. “Ik vond het heel spannend om dit te gaan doen. Ik had verwacht dat mensen heel argwanend zouden reageren, omdat ze klaar zijn met de overheid.”

Kitty hield rekening met wantrouwen: "Er is hen veel leed aangedaan. Maar mensen zeiden unaniem: ‘Wat fijn dat je belt. Je bent de eerste die vraagt hoe het met me gaat’.”

In de toeslagenaffaire werden tienduizenden ouders er ten onrechte van beschuldigd dat ze gefraudeerd hadden met de kinderopvangtoeslag. Ze moesten bedragen terugbetalen, waardoor ze steeds dieper in de schulden raakten.

Dat slachtoffers hun verhaal kwijt kunnen en zich gehoord voelden, doet veel met ze, merkt Kitty: “Een vrouw die jarenlang geld moest terugbetalen, vertelde dat familie en vrienden tegen haar zeiden dat ze een slechte moerder was: 'Je hebt dat geld verbrast en nu zijn je kinderen de dupe’. Als ik dat nu vertel, krijg ik weer kippenvel.”

De gesprekken doen ook veel met Kitty en haar collega’s: “We hebben afgesproken dat we iedere dag maar een paar mensen bellen, meer kan er echt niet bij.”

Kitty heeft niet alleen geluisterd maar ook geholpen: “Een moeder vertelde over de motorische beperking van haar zoon. Als hij van jongs af aan had kunnen sporten, had dat geholpen, maar daar hadden zijn ouders geen geld voor. Nu is hij twaalf en kan hij niet zwemmen en fietsen. Wij hebben geld gegeven voor zwemles en er wordt naar zijn motoriek gekeken.”