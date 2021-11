Vrachtwagen rijdt zich klem op wandelpad: 'Gleed bijna van de dijk'

Misschien stond het navigatiesysteem niet helemaal goed ingesteld. Of koos de vrachtwagenchauffeur gewoon voor een toeristische route door ons prachtige Brabantse landschap? Feit is dat het niet helemaal goed uitpakte. De grote vrachtwagen reed zich klem op een fiets- en wandelpad in Heusden en kon geen kant meer op.

Frank van Kruijl kwam de onfortuinlijke chauffeur tegen, toen die zich had klemgereden tegen een boomtak op de Zeedijk bij Heusden. Daar mag je niet met de auto komen, laat staan met een vrachtwagen met oplegger. "Dat moet je met een gewone auto al niet proberen", zegt Frank, die er vaker komt. "Eerst is er nog een stukje asfalt maar dat wordt al vrij snel een soort gravel."

Hoe de beste man er precies terecht is gekomen, blijft een raadsel. "Het was een Bulgaarse chauffeur en hij sprak maar een paar woorden Duits", vertelt Frank. "Ik begreep dat hij de navigatie heeft gevolgd. Hij moest in Waalwijk zijn. Maar ja." Daar is duidelijk iets niet helemaal goed gegaan. "Misschien had hij de navigatie ingesteld op de kortste route", speculeert Frank. "Of had hij hem op fietsroutes staan?"

We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Dat het een lastig parket was voor de chauffeur, zoveel is wel duidelijk. Op de Zeedijk kwam de vrachtwagen namelijk na zo'n driehonderd meter tegen een laaghangende tak tot stilstand. Hij kon niet meer vooruit. "Maar zo'n wagen met oplegger rijd je ook niet zomaar achteruit. Ik denk dat hij die tak nog heeft geprobeerd te ontwijken, maar hij gleed bijna van de dijk af."