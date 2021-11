Pastoor John uit het ziekenhuis ontslagen: 'Het was even duister'

Pastoor John van de Laar uit Uden heeft het ziekenhuis verlaten en mag thuis herstellen nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Dat liet het parochiebestuur Sint Petrus woensdag weten op haar Fabebookpagina.

Namens de pastoor wordt iedereen bedankt voor alle kaarten, kaarsjes en gebeden. "Bezoek is nu nog even niet mogelijk", zo schrijft het parochiebestuur .

"Het overkwam mij zomaar uit het niets: een longontsteking én COVID-19. Ik was zo ziek van het ene op het andere moment. Ik lag vijf dagen aan de beademing op de IC. Zo snel als ik ziek werd, zo herstelde ik weer enigszins. Dat is te danken aan Pfizer ", zegt de pastoor tegen Omroep Brabant. "Ik voel me goed en doe alles weer zelfstandig. Ik ben weer enigszins in beeld bij de parochie, maar moet nog wel luisteren naar mijn lichaam. Ik heb een goede uitslag gekregen van mijn longarts, er is geen coronadeeltje meer te bekennen. Ik moet nog wel veel hoesten, maar dat komt door de beademing."

Pastoor Van de Laar was erop voorbereid dat het anders zou lopen. "Het was even duister, de ziekenzalving door pastoor Pieter Scheepers, het kenbaar maken van mijn wensen wanneer dingen anders zouden lopen, het gaf rust en licht in het duister. Zeker geen angst! Dat is geen verdienste, maar genade. Dit gebeuren van twee weken zal zijn plek weer krijgen. Wel is heel duidelijk dat de inentingen met Pfizer mijn redding zijn gebleken, daarom ook de korte opname", schrijft John van de Laar.