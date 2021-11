17 auto's en camper niet teruggebracht na proefritten: 20 maanden cel

Een 42-jarige man uit Alkmaar bezocht garages in onder meer Breda, Eindhoven en Helmond en maakte daarbij proefritten in dure auto's, maar bracht die wagens niet terug. Daarom moet hij nu 20 maanden de cel in. Ook moet hij zich melden bij een psychiatrische instelling.

De verdachte had telkens dezelfde aanpak. Hij zocht tussen januari 2018 en juni 2021 in advertenties naar dure auto's en ging vervolgens naar het autobedrijf om een proefrit te maken. Vervolgens bracht hij de auto's niet terug.

Over heel Nederland gaat het om zestien auto's en een camper. De rechter veroordeelde hem tot een hogere straf dan de officier van justitie had geëist. Dat kwam onder meer omdat de man de afgelopen jaren meerdere keren voor verglijkbare zaken is veroordeeld en omdat de financiële schade zo groot is.

Ook moet de man meewerken aan schuldhulpverlening en zo een deel van de schade terugbetalen.

Hoewel het nu om een andere dader gaat, doet de zaak denken aan die van Sem van M. Deze meesteroplichter stal dit voorjaar nog een auto in Sint-Michielsgestel en een motor in Den Bosch. Hij deed zich voor als een andere autohandelaar met een goede naam. Een deel van de slachtoffers is niet verzekerd, omdat ze bij de proefrit zelf in goed vertrouwen de sleutels afgaven.

