Baby Beatrijs overleeft in drijvend wiegje de stormvloed, dankzij een kat

1/1 Het verhaal van het wiegje en een kat is een sprookje, of toch niet?

Baby Beatrijs is één van de overlevenden van de Sint-Elisabethsvloed, nu zeshonderd jaar geleden. "Door de stormvloed zou het meisje in haar wieg op drift zijn geraakt", vertelt Alfons van Bokhorst van het Biesboschmuseum. "Een kat hield het wiegje in evenwicht en Beatrijs spoelde gezond en wel aan. Of het waar is, tja?"

"Het is een legende die al eeuwenlang wordt verteld", zegt Van Bokhorst. "Er zijn steden en dorpen die tot op de dag van vandaag claimen dat de wieg met kind bij hen is aangespoeld. Er zijn zelfs mensen die anno 2021 nog beweren dat ze een nakomeling zijn van het kind, want eenmaal volwassen zou ze getrouwd zijn met een rijke koopman. Ik kan het niet bewijzen of ontkrachten, maar het is en blijft een mooi verhaal."

Het verhaal is een klein, maar opvallend onderdeel van de expositie over de stormvloed uit 1421, die vorige week in het Biesboschmuseum is geopend.

Ook de Geertruidskerk in Geertruidenberg heeft dit jaar een tentoonstelling over de watersnoodramp van zes eeuwen geleden. Alfons van Bokhorst vindt het geen overkill. "Onze exposities gaan wel over hetzelfde thema, maar er zijn ook heel veel verschillen."

"Wat er waar is van het wiegje en baby verhaal is onduidelijk", vertelt Van Bokhorst als bij een wieg en een opgezette kat staat. "Er zijn heel weinig bronnen overgebleven uit die tijd, wel is er een altaarschildering over de Sint-Elisabethsvloed die vermoedelijk rond 1490 is gemaakt. Op dat paneel staat het wiegje afgebeeld, maar ook op andere schilderijen zien we Beatrijs drijven in haar wieg. Het verhaal komt in vele vormen terug en is van alle tijden."

"Het is wel raar dat de kat heel verschillend wordt afgebeeld. De ene keer zie je een vriendelijke kat en dan weer juist een heel agressieve." De kat die in het museum de wieg in balans houdt komt uit de opslag. "We hadden een opgezette kat in het depot. Niemand weet waarom, maar nu kwam hij van pas. De baby is uiteraard een pop."

En is het eeen waar verhaal of een sprookje? Van Bokhorst is resoluut: "Het is een broodjeaapverhaal."