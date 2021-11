16-jarige Lindsay van Zundert definitief naar Olympische Winterspelen

Lindsay van Zundert uit Etten-Leur mag definitief naar de Olympische Winterspelen. De 16-jarige kunstschaatsster veroverde eerder dit jaar een Olympisch ticket voor Nederland door 16e te worden op het WK. De afgelopen maanden heeft niemand die prestatie meer overtroffen. “Ik ben blij, echt superblij!"

Lindsay van Zundert kreeg het nieuws woensdagavond te horen via teams van de technisch directeur van de schaatsbond. Ze zat thuis met haar moeder, vader, zusje en oma die alles filmde. "Het was lang wachten, maar het was het waard", zei ze opgetogen," dit nieuws maakt het compleet."

Het nieuws van woensdag was voor Lindsay ook praktisch goed nieuws. "Nu kan ik me echt gaan focussen op de Spelen." Ze gaat nog op trainingskamp in Moskou, de schaatsbond en NOC*NSF gaan haar volledig ondersteunen.

Van Zundert is ook de eerste Nederlandse sporter die zeker is van deelname aan de Spelen. "Dat is zeker speciaal, daar ben ik ook supertrots op. Het is speciaal dat het me gelukt is."