Horecabaas snapt niets van OMT-advies: 'Dan liever twee weken alles dicht'

De scholen open en de horeca en winkels nog eerder dicht. Het uitgelekte advies van het Outbreak Management Team (OMT) is opnieuw een harde boodschap voor Ruud Bakker. De horecaondernemer en voorzitter van de Eindhovense afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland snapt er niets meer van. "Ik mis de onderbouwing." Hij ziet nog liever een harde lockdown van twee weken: "Een harde reset. Twee weken even alles dicht. Dan wordt de last ook gedragen door iedereen."

Wat Ruud Bakker vooral dwarszit, is dat naar zijn idee de vinger op de verkeerde zere plek wordt gelegd. "Voor zover ik weet komen besmettingen nu juist vanuit scholen en niet vanuit de horeca", reageert Bakker tegen Omroep Brabant. Feitelijk klopt het wat de ondernemer zegt. Volgens het RIVM liep in de afgelopen week maar 0,9 procent van de mensen corona op in de horeca en kwam 19,4 procent van de herleidbare besmettingen van scholen en de kinderopvang. Maar, de GGD’s doen bijna geen bron- en contactonderzoek meer. Dus het grootste gedeelte van de besmettingen (80 procent) is niet te herleiden.

"Wat is nu het verschil tussen om vijf uur dicht en om acht uur dicht?"

"Het lijkt wel of de overheid de echte bron van besmettingen niet wil aanpakken", meent Bakker. "Wat is nu het verschil tussen om vijf uur dicht en om acht uur dicht? Er wordt een kinderpleister op een hele grote wond geplakt." Bakker is niet de enige horecaondernemer die de draad kwijt is, vertelt hij. "Ik zit in een groepsapp met andere ondernemers en elke minuut komt er wel een bericht binnen. Mensen begrijpen het niet. Sinds de vorige aangekondigde maatregelen hebben wij een omzetdaling van vijftig procent. En toch gaan de besmettingen niet omlaag."

"Het liefste twee weken dicht. Een harde reset."

Anders dan je momenteel van een horecaondernemer zou verwachten, ziet de Eindhovenaar het liefst dat alle sectoren twee weken lang dicht gaan. "Een harde reset. Twee weken even helemaal dicht. Dan wordt de last ook gedragen door iedereen." Het Outbreak Managment Team (OMT) adviseert om cafés, restaurants, doorstroomlocaties en niet-essentiële winkels om vijf uur te sluiten. In het OMT-advies zou wel staan dat het onderwijs open moet blijven. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Vanwege de hoge besmettingen en ziekenhuisopnames had het kabinet om een vervroegd advies gevraagd. Of zij dit OMT-advies gaan overnemen is nog niet duidelijk. Twee weken geleden werd de sluitingstijd van de horeca en essentiële winkels al vervroegd naar acht uur en de sluitingstijd van andere winkels naar zes uur. Vrijdagavond is er een nieuwe coronapersconferentie, een week eerder dan gepland. De persconferentie is vanaf zeven uur live te volgen bij Omroep Brabant. LEES OOK: Advies OMT: horeca en niet-essentiële winkels vroeger dicht, scholen open

